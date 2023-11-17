حمایت دوباره مسئول سیاست خارجی اروپا از حملات به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه همزمان با آغاز تور پنج روزه خود در منطقه، از تل آویو خواستار حفاظت از جان غیرنظامیان در حملات علیه غزه شد.

سفر جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی با بازدید از کیبوتز بئری واقع در ۳ کیلومتری غزه به عنوان محل شکست ارتش رژیم صهیونیستی در آغاز حمله حماس در ۷ اکتبر و یا همان آغاز عملیات طوفان الاقصی صورت گرفت.

بورل در این بازدید به مقامات صهیونیستی گفت: «من ترس افرادی را که مورد حمله قرار گرفته اند درک می‌کنم، اما اجازه دهید از شما بخواهم که در خشم خود غرق نشوید.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین یک بار دیگر از حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه حمایت کرد و خوستار شکست حماس شد و در عین حال خواستار خویشتن‌داری رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله اخیر حماس شد.

در جریان این بازدید الی کوهن، وزیر خارجه تل آویو، حماس را مسئول این وضعیت دانست.

بورل همچنین متعهد شد که درباره مسائل مربوط به گروگان‌ها با امیر قطر که در تلاش برای آزادی آنها مشارکت داشته است، گفت‌وگو کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اول آبان نیز خواستار توقف درگیری‌ها در غزه به منظور تحویل کمک‌های بشردوستانه بیشتر به ساکنان غزه شده بود. بورل پیش از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفته بود: «در حال حاضر، مهم‌ترین مساله ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه است.»

بورل همچنین قرار است از کرانه باختری، بحرین، عربستان سعودی، قطر و اردن بازدید کند. «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا نیز در آخر هفته به مصر و اردن سفر خواهد کرد.