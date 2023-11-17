شمار شهدای غزه از ۱۲ هزار نفر عبور کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در حالی وارد چهل و دومین روز می‌شود که جنگنده‌های این رژیم علاوه بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، حملات خود به مساجد، مراکز توزیع سوخت و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی را افزایش داده‌اند، تا طشت رسوایی دروغ پردازی و سناریوسازی‌های اشغالگران بیش از پیش از بام جهان فرو افتد.

شمار شهدای نوار غزه از ۱۲ هزار تَن گذشت

براساس اعلام دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه، شمار شهدای حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این باریکه از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) تاکنون، از ۱۲ هزار شهید عبور کرده است که بیش از ۵ هزار نفر از آنها کودک و بالغ بر ۳ هزار و ۳۰۰ تن نیز زن هستند.

همزمان با اعلام دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که «آمار کشته‌شدگان (شهدای) حملات اسرائیل به نوار غزه، به مراتب بیشتر از ارقام اعلامی است زیرا به دلیل قطع شبکه‌های مخابراتی در این منطقه، به‌روزرسانی اعداد و ارقام به درستی صورت نمی‌گیرد.»

افزایش شمار شهدای حمله صهیونیست‌ها به مدرسه الفلاح به ۱۴۰ نفر

شمار شهدای حمله رژیم صهیونیستی به مدرسه الفلاح در محله زیتون و همچنین مدارس مجاور آن در نوار غزه که آوارگان فلسطینی را در دل خود جای داده بودند، به ۱۴۰ نفر رسید.

به گفته منابع، بمباران این منطقه واقع در جنوب شرقی نوار غزه همچنان ادامه دارد و آمبولانس‌ها اجازه ورود به منطقه را ندارند و اشغالگران همچنان به جنایات خود علیه مردم فلسطین در مدرسه فلاح ادامه می‌دهند.

همچنین به نوشته این پایگاه، در پی بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی در منطقه الشرابحه در نزدیکی یک فروشگاه، ده‌ها تن شهید شده‌اند.

جروزالم‌پست: تل‌آویو درباره اقدام بعدی در غزه بلاتکلیف است

روزنامه جروزالم‌پست به نقل از چند منبع آگاه نوشته است که مقامات ارشد نظامی و سیاستمداران تل‌آویو درباره اقدام بعدی در نوار غزه به شدت دچار اختلاف شده‌اند.

به نوشته جروزالم‌پست، از گزینه‌های موجود می‌توان به گسترش حملات به بخش جنوبی نوار غزه یا دستیابی به توافق موقت با مقاومت اسلامی فلسطین درباره آزادی دست کم چند گروگان صهیونیستی در ازای وقفه در حملات یا در ازای آزادی اسرای فلسطینی اشاره کرد.

براساس این گزارش، «حتی نزدیک شدن احتمالی اسرائیل و حماس به نوعی توافق، ممکن است یورش به جنوب غزه را کُند کند.» گرچه مقامات رژیم صهیونیستی متعهد به نابودی حماس و آزادی اسرا شده‌اند اما به نوشته این روزنامه، «اسرائیل تاکنون درباره هدف دوم یعنی آزادی اسرا پیشرفت چندانی نداشته است.»

جروزالم‌پست نوشته است که ارتش رژیم صهیونیستی مشتاق پیشروی به هر قیمتی است به طوریکه هرزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دیروز (پنجشنبه) مدعی شد که «اگر تصمیم با او بود، به سمت جنوب پیشروی می‌کرد» و یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم اشغالگر نیز درباره ورود جنگ به «مراحل جدید» حرف زده است!

قسام: بایدن مسئول مستقیم نسل‌کشی در بیمارستان شفا است

شاخه نظامی جنبش حماس (گردان‌های قسام) در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه آنچه در بیمارستان شفا واقع در نوار غزه در حال رخ دادن است، جناتی ورای تصور است، دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را مسئول مستقیم نسل‌کشی ناشی از اشغال این بیمارستان دانست.

در این بیانیه آمده است: مرکز درمانی شفا حالا به یک پادگان نظامی بدل شده که تانک‌ها و تک‌تیراندازهای اشغالگران در آن مستقر هستند و آنچه در این مرکز رخ می‌دهد، جنایتی ورای تصور است.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: نیروهای اشغالگر دسترسی به داروخانه جهت استفاده بیماران را قطع کرده‌اند که در نتیجه به شهادت بسیاری از آنها منجر شده و قطع آب، غذا و دارو برای هزاران زخمی، آواره و کادر درمان حاضر در بیمارستان، شرایط فاجعه‌باری را ایجاد کرده است. این یک رویه سیستماتیک برای نسل‌کشی تمام افراد حاضر در بیمارستان است که درست مقابل چشم جهانیان صورت می‌گیرد.

قسام در ادامه بایدن و دولت آمریکا را مسئول مستقیم جنایت نسل‌کشی ناشی از اشغال بیمارستان شفا دانست و تاکید کرد: ما بایدن را مسئول جنایات بیرحمانه علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان بی‌دفاعی می‌دانیم که با حمایت دولت آمریکا، در سراسر نوار غزه به شهادت می‌رسند.

حمله جدید حزب الله به مرکز نظامی رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان پایگاه نظامی اسرائیلی المناره در مجاورت شهرک میس الجبل در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

برخاستن دود از مرکز نظامی رژیم صهیونیستی پس از اصابت موشک حزب الله

حملات جدید حزب الله به مواضع نظامیان صهیونیست

حزب الله لبنان اعلام کرد که منطقه یرؤون در شمال فلسطین اشغالی را با سلاح‌های مناسب هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به اشغالگران وارد کرده است.

همچنین مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: رزمندگان ما مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در الضهیره هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان اعلام کرد که حمله موشکی جدیدی به مواضع نظامیان صهیونیست العاصی انجام داده و ضربات مهلکی به آنها وارده است.

نبرد سنگین رزمندگان مقاومت با اشغالگران در غزه

منابع خبری از درگیری شدید رزمندگان مقاومت با نظامیان صهیونیست در چند محور در غزه خبر دادند.

آژیر خطر در سدیروت به صدا درآمد

منابع فلسطینی از شنیده شدن صدای آژیر خطر درسدیروت در اطراف غزه خبر دادند.

حمایت گسترده اردنی‌ها از ساکنان غزه

دعای خطیب مسجد الحرام برای پیروزی مردم مظلوم غزه

بیمارستان شفا زیر چکمه‌های اشغالگران

أحمد مخللاتی رئیس بخش سوختگی‌های بیمارستان شفا در گفتگو با الجزیره گفت: آب و برق ساختمان‌های اصلی بیمارستان شفا قطع شده است. تقریباً هیچ بیماری در بیمارستان باقی نمانده و اینترنت در این بیمارستان به کلی قطع است. بسته‌های غذایی ارسالی به بیمارستان شفا تنها برای ۴۰ درصد از حاضرین در آن کفایت می‌کند.

مخللاتی بیان کرد: وضعیت کلی ناامن است و به سبب نبود برق امکان عمل جراحی وجود ندارد. کودکان به سبب نبود آب شرب سالم دچار التهاب‌های روده‌ای شدید شدند. تانک‌های اسرائیلی همچنان در محوطه‌ها و اطراف بیمارستان حضور دارند و نظامیان اسرائیلی به دو ساختمان در داخل بیمارستان یورش بردند.

وی افزود: تک‌تیراندازان اسرائیلی در هر نقطه از بیمارستان مستقر شدند. رژیم اشغالگر اجساد شماری از شهدا را ربوده است. بیشتر بیماران بخش مراقبت‌های ویژه که نیاز به تنفس مصنوعی داشتند، به شهادت رسیدند. بیشتر ساختمان‌های بیمارستان بمباران شده و هر کسی در محوطه‌ها و اطراف بیمارستان حرکتی داشته باشد، مورد هدف قرار می‌گیرد.

رئیس بخش سوختگی‌های بیمارستان شفا ادامه داد: به سبب ادامه محاصره بیمارستان، شمار زیادی از نوزادان نارس فوت شدند.نوزادان نارسی هم که زنده مانده‌اند، به سبب شرایط ناگوار موجود چندان دوام نخواهند آورد.

الجلیل موشکباران شد

منابع خبری از شلیک گسترده موشک از سمت لبنان به سمت مواضع نظامیان صهیونیست در الجلیل خبر دادند.

این منابع از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

شهادت نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در غزه

رسانه‌های فلسطینی امروز جمعه از شهادت احمد بحر نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در غزه بر اثر شدت جراحات ناشی از حمله رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بمباران اطراف بیمارستان المعمدانی

از سوی دیگر جنگنده‌های اسرائیلی اطراف بیمارستان معمدانی در غزه را بمباران کردند.

۱۲۰ شهید در غزه از صبح امروز

خبرنگار خبرگزاری فلسطینی شهاب هم از شهادت ۱۲۰ نفر در غزه از صبح امروز خبر داد.

کشتار جدید در محله الزیتون

این در حالی است که تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی ظهر دیروز پنجشنبه مدرسه‌ای را در محله الزیتون در شهر غزه بمباران کردند که آوارگان فلسطینی در آنجا اسکان داده شدند. در این جنایت حدود ۴۰ نفر شهید و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند.

به دلیل بی‌خبری نیروهای امدادگر و رسانه‌ها از این جنایت، شمار زیای از مجروحان بر اثر شدت خونریزی و جراحات وارده به شهادت رسیدند و شمار شهدا به ۷۰ نفر رسید.

تا ساعات اولیه بامداد امروز نیز مجروحان همچنان در حال جان دادن بودند و ساکنان این منطقه صدایشان نه به صلیب سرخ رسیده بود و نه به تیم‌های امداد و نجات.

سرانجام شماری از افراد حاضر در این منطقه صبح امروز به سختی و با وجود بمباران‌های گسترده خود را به خبرنگاران شبکه الجزیره رسانده و اعلام کردند که چنین جنایتی در محله زیتون اتفاق افتاده و ده‌ها نفر نیازمند کمک فوری هستند.

عین الاسد با ۲ پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت

مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در غرب این کشور خبر داد.

مقاومت اسلامی عراق بیان کرد که پایگاه عین الاسد را با دو پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

سه حمله جدید به مواضع و مرکز تجمع نظامیان صهیونیست از سوی مقاومت لبنان

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در نزدیکی مثلث الطیحات هدف حمله قرار داده و ضربات مهلکی به آنها وارد کردیم.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین از حمله دیگری به مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرکز نظامی المرج خبر داد.

حزب الله لبنان از ضربه دقیق به محل تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان رامیم نیز خبر داد.

از سوی دیگر توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف مناطق مرکبا، میس الجبل، رب ثلاثین، بنی حیان، حولا و الضهیره در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

قطع اینترنت در غزه

منابع خبری اعلام کردند که اینترنت و ارتباطات در غزه همچنان قطع است.

بمباران شرق خان یونس

این در حالی است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شرق خان یونس را بمباران کردند. همزمان با این بمباران صدای درگیری‌های شدیدی هم در این منطقه شنیده می‌شود.

۲۰ شهید در بمباران اردوگاه النصیرات

از سوی دیگر بر اثر بمباران اردوگاه النصیرات بیش از ۲۰ نفر شهید شده اند. در جریان حمله به شرق گذرگاه رفح هم شماری زخمی شدند.

اوضاع خطرناک سه بیمارستان شفا، المعمدانی و اندونزیایی غزه

نظامیان رژیم صهیونیستی در داخل بخشهای بیمارستان شفا پرسه می‌زنند و بمب در داخل آن منفجر کردند. نظامیان صهیونیست مانع از دارو و بانک خون و غذا به بیمارستان شفا می‌شوند. اشغالگران بیمارستان شفا را در محاصر دارند و تانک‌های رژیم صهیونیستی در امتداد خیابان الوحده هستند.

از سوی دیگر درگیری‌هایی در اطراف بیمارستان المعمدانی گزارش شده و اوضاع در آن بسیار دشوار و خطرناک است.

منابع خبری از اوضاع خطرناک صدها مجروح در بیمارستان اندونزیایی به علت نبود درمان و دارو خبر دادند.

بی اطلاع خانواده‌های از سرنوشت فرزندانشان

منابع خبری اعلام کردند که بسیاری از خانواده‌ها از سرنوشت فرزندان خود از زمان حمله رژیم صهیونیستی به غزه خبری ندارند.

گلوله باران منازل شهروندان در شمال غزه

توپخانه رژیم صهیونیستی منازل شهروندان را در نزدیکی گورستان الفالوجا در شمال غزه گلوله باران کرد.

بمباران منزل خالد ابوهلال دبیر کل جنبش احرار فلسطین

از سوی دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امروز منزل خالد ابو هلال دبیر کل جنبش احرار فلسطین در محله شیخ رضوان در غزه را بمباران کردند.

برخی منابع اعلام کرده‌اند که ابوهلال به همراه فرزندش و ۶ فلسطینی دیگر در این بمباران شهید شده است.

موشک‌های «تاندوم» جنگ افزارهای دشمن صهیونیست را منهدم کرد

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: رزمندگان ما با موشک‌های تاندوم جنگ افزارهای دشمن را در خطوط مقدم در غرب غزه هدف قرار دادند.

سرایا القدس از هدف قرار گرفتن جنگ افزارهای دشمن در محورهای الصبره و تل الهوا در غرب غزه خبر داد.

هاآرتص: ارتش ما تا کی در برابر جنگ فرسایشی دوام خواهد آورد

روزنامه هاآرتص طی گزارشی نسبت به فرسایشی شدن جنگ زمینی و تلفات بالای آن برای این رژیم هشدار داد و نوشت: روش عملیاتی آن‌ها (گردان‌های قسام) برای مقابله با ما (در غزه) اینگونه است که یک تیم ده نفره ابتدا یک پهپاد شناسایی را با ظهور اولین نشانه‌های سپیده دم می‌فرستند و مکان تانک‌ها، خودروها و تجمع نظامیان را برای آنها مشخص می‌کند و سپس به چند گروه عملیاتی تقسیم می‌شوند و هر گروه دو نفره لباس‌های غیرنظامی سبک می‌پوشند.

یکی از آنها دوربین را روی سر می‌گذارد و سپس روز خود را در حال حرکت در میان نظامیان ما از طریق اختفا در تونل‌ها، کوچه‌های باریک و ساختمان‌های ویران شده می‌گذرانند و سربازان و تانک‌های ما را با سلاح‌های دقیق هدف قرار می‌دهند و با شروع تاریکی هوا ناپدید می‌شوند و به پایگاه‌های خود باز می‌گردند.

ارتش ما تا چه زمانی می‌تواند در برابر این فرسایش و این رویارویی بین یک ارتش با وسایل و تجهیزات سنگینش و ده بیست نفر حداکثر در روز دوام بیاورد؟!

حملات موشکی جدید مقاومت به شهرک‌های صهیونیست‌نشین

مقاومت فلسطین صبح امروز حملات جدیدی به شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه انجام داد.

منابع عبری زبان از حمله موشکی از غزه به برخی شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور از جمله علومیم، نیرم، کفار سعد و کفار عزه خبر دادند.

در پی این حمله، آژیر خطر در این شهرک‌ها به صدا درآمده است.

مبارزان مقاومت فلسطین یک پهباد اسرائیلی از نوع کوادکوپتر را در محله الزیتون در شرق غزه سرنگون کردند.

بمباران شدید اطراف بیمارستان اندونزیایی در شمال غزه

تداوم حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه

حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد. بر اساس این گزارش، در جدیدترین حمله دو منزل در جبالیا در شمال غزه هدف قرار گرفت.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی محله‌های التفاح و الشجاعیه و خیابان یافا در شهر غزه را هدف حملات توپخانه خود قرار داد.

بر اثر حملات اشغالگران به شرق گذرگاه رفح هفت نفر شهید شدند.

منابع خبری از کشتار جدیدی که رژیم صهیونیستی با بمباران منزلی در اردوگاه النصیرات در غزه مرتکب شده است که در آن دهها آواره بودند، خبر دادند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه الضابطه در شرق خان یونس را هم هدف قرار دادند.

السلمی: دشمن صهیونیست هنوز سرپا نشده است

«طارق السلمی»، سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی اعلام کرد که دشمن صهیونیستی پس از شکست در نابودی مقاومت و رسیدن به اسرا در غزه، دروغ بیمارستان شفا را خلق کرد.

به گفته «طارق السلمی»، سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین، دشمن اشغالگر پس از ضربه‌ای که روز هفتم اکتبر دریافت کرد، هنوز سرپا نشده و مقاومت جنایات آن را هزاران برابر تلافی کرده است و دشمن قادر به ایجاد واقعیت‌های موجود در نوار غزه نیست.

اسموتریچ: پس از ۴۲ روز از جنگ السنوار همچنان دست بالا را دارد

«بتسئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در سخنانی در انتقاد از عملکرد کابینه جنگ رژیم صهیونیستی گفت که «حقیقت این است که بعد از ۴۲ روز (از جنگ) السنوار همچنان قادر به انجام مذاکره و تعیین شروط آزادسازی گروگان‌هاست و این بدان معناست که ما در جهت درستی قرار نداریم. زمان آن فرا رسیده است که کابینه جنگ قاطعیت بیشتری نشان دهد.»

اذعان نتانیاهو به تلفات سنگین رژیم صهیونیستی در غزه

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که این روزها به شدت تحت فشار داخلی بدلیل عدم آزادی اسیران صهیونیست قرار دارد، در گفتگویی به سی‌بی‌اس مدعی شد «نشانه‌های قوی داریم که گروگان‌هایی که حماس نگهداری می‌کند، در بیمارستان الشفاء هستند و این یکی از دلایل ورود ما به این بیمارستان است.»

نتانیاهو همچنین به ناموفق بودن در غزه اذعان کرده و گفته است که تلاش می‌کنیم با کمترین تلفات غیرنظامی مأموریت را به پایان برسانیم، اما متأسفانه در این هدف موفق نبوده ایم.

نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی در حالی که اکنون در تلاش برای اشغال غزه است، اما مدعی شد: ما می‌خواهیم مسئولیت نظامی در غزه را برای جلوگیری از ظهور گروه‌های مسلح به عهده بگیریم ولی به دنبال اشغال غزه نیستیم.

۵۸ حمله به اشغالگران آمریکایی در سوریه و عراق انجام شده است

وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرد که از ۱۷ اکتبر تاکنون یعنی از حدود یک ماه پیش ۵۸ حمله به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه صورت گرفته است.

«سابرینا سینگ»، معاون سخنگوی پنتاگون طی یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که ۲۷ مورد از این حملات در عراق و ۳۱ مورد دیگر در سوریه رخ داده است.

به گفته این مقام آمریکایی، هفت مورد از این حملات در سوریه از روز یکشنبه رخ داده است و به نظر می‌رسد که سرعت حملات به نیروهای آمریکایی کاهش نیافته است.