وزارت نفت پشتوانه تحولات دولت سیزدهم را رقم زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیرحوزه های علمیه در دیدار وزیر نفت که در دفتر مدیر حوزه های علمیه برگزار شد، خطاب به جواد اوجی وزیر نفت، اظهارکرد: شما از مدیران پرتلاش، پرکار برآمده از صنعت نفت هستید که در دولت سیزدهم مشغول به خدمت می باشید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: یکی از مسائلی که نیازبه برنامه ریزی، حرکت سازنده و فرهنگ سازی دارد، مصرف حامل های انرژی هست، در سفرهای مختلفی که نقاط متعدد دنیا داشته ام، دیده ام که مردم با چه مشقت و سختی هایی علی رغم هزینه های بالای، نوع مصرف انرژی را مدیریت می کنند ولی متاسفانه در کشور ما چنین مدیریت و برنامه ریزی شکل نگرفته است.

مدیر حوزه های علمیه ادامه داد: به عنوان حوزه علمیه و برخورداری از شبکه عظیم تبلیغی که درسراسر کشور داریم، این آمادگی وجود دارد تا با در اختیار قرار دادند متحوای لازم به منظور فرهنگ سازی مصرف بهینه سوخت، در خدمت وزارت نفت باشیم.

آیت الله اعرافی بیان کرد: با برنامه ریزی بهتر و همینطور برگزاری جلسات کارشناسی در قالب ستاد راهبردی مصرف بهینه و اصلاح الگوی مصرف می توانیم این مهم را در سراسر کشور پیاده سازی و نسبت به آن سطح فرهنگی جامعه را ارتقا دهیم.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به پیشرفت های وزارت نفت در دولت سیزدهم تصریح کرد: در گزارشی که ارائه کردید توجه به جامعه نخبگانی و جذب افراد متعهد به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان اقدام بسیار ارزشمندی است چراکه دغدغه اول بسیاری از کسانیکه مهاجرت می کنند، نبود فضای لازم برای ارائه دانش و مهارت های خود است و سپس مسائل مالی و در نهایت نگاه های سیاسی و …، اینکه نسبت به جذب نخبگان علمی اهتمام دارید اقدام بسیار شایسته و ارزشمندی است.

مدیر حوزه های علمیه با اشاره به جلوگیری از خام فروشی نفت، به موضوعاتی پیرامون محیط زیست و توجه بیش از پیش به آن، توجه و اهتمام بیشتر مسائل فرهنگی در صنعت نفت، ارائه برنامه های جامع و حمایتی در خصوص مسائل اجتماعی و عام المنفعه نکاتی را ارائه کرد.