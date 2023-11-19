مطالبات پرستاران باید صریح مطرح شود/ واکنش وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روز پرستار صبح یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲، در مرکز همایشهای رازی آغاز شد.
قرار است در این مراسم که با حضور جمعی از پرستاران برگزار میشود، از ۳۵ پرستار برگزیده ملی تقدیر شود.
همچنین در این مراسم از کتاب فرشتگان رحمت که مجموعه بیانات رهبری در خصوص پرستاران است، رونمایی خواهد شد.
مطالبات پرستاران باید صریح مطرح شود
در این مراسم، محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: ما باید مطالبات جدی خود را با لحنی صریح مطرح کنیم. اگر نقدی مطرح میشود به معنای آن است که به تناسب وعدههای داده شده باید مطالبات جامعه پرستاری را مطرح کنیم.
وی افزود: چقدر باید درباره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری صحبت کنیم تا بالاخره به درستی اجرایی شود. آنچه امروز به عنوان قانون اجرا میشود نه تنها قانون نیست که حتی علیه آن است.
میرزابیگی ادامه داد: آنچه تحت هر عنوانی به پرستاران پرداخت میشود هیچ مبنای قانونی ندارد و باید بر اساس ارزش نسبی خدمات، سرانه سلامت و K پرستاری باشد.
وی تاکید کرد: در رابطه با قانون ارتقای بهرهوری هم نکاتی داریم و اعتراضاتی را مطرح کردیم. مگر تعرفه و کارانه درست شده بود که خواستند در مورد این قانون هم اقدام دیگری کنند.
میرزابیگی افزود: اگر قوانین پرستاری به درستی اجرا شود مشکلات برطرف میشود. از سوی دیگر موضوع پرستاران طرحی که در دوره کرونا کار کردند و اکنون حدود ۶۰۰۰ نفر بیکار شدند، باید پیگیری شود.
گلایه از سازمان نظام پرستاری
در ادامه این مراسم، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: بالغ بر ۲۳۰ هزار نفر مجموعه گروه پرستاری هستند که در ۱۰۵۰ بیمارستان (۶۷۳ بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت)، اورژانسها، مراکز بهداشتی و…، کار میکنند. بخش عمدهای از همکاران ما مسئولیتهای مدیریتی حوزه سلامت را بر عهده دارند؛ به شکلی که بالغ بر ۹۰۰۰ سرپرستار داریم.
وی ادامه داد: میانگین گروه پرستاری به تخت ۱.۲ است که استاندارد آن ۱.۸ است؛ ولی در برخی شهرها شاید این عدد ۰.۷ یا ۰.۶ هم باشد.
عبادی تاکید کرد: در مورد قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری باید بدانیم هر اتفاق خوبی مربوط به همه است. سنوات زیادی را از عدم اجرای قانون از دست دادیم که بخشی از این سنوات در دورهای همزمان با طرح تحول سلامت بود و وزارت بهداشت از نظر مالی در شرایط خوبی هم قرار داشت اما قانون آن زمان هم اجرایی نشد. مطرح کردن انتقاد بدون در نظر گرفتن تمام شرایط، شاید شرط انصاف نباشد. همه ما در رشد و رکود موضوعات باهم نقش داریم. سازمان نظام پرستاری حتماً به ما کمک کرده است اما تنها شریک عروسی نباشند و در عزا هم کنار ما باشند.
وی با تاکید بر اینکه فرمایشات رهبری در مورد پرستاران برای ما حجت شرعی است، افزود: در اجرای قانون تعرفهگذاری در ابتدای راه هستیم و نواقصی هم وجود دارد. قانون تعرفهگذاری وارد سرانه سلامت شده است اما باید تلاش کنیم مشکلات به حداقل برسد تا کیفیت خدمات هم بهبود یابد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: رشد آزمونها طی دو سال گذشته نشان میدهد که مقید به ارائه خدمات با کیفیت و افزایش صلاحیت حرفهای پرستاران بودیم.
وی تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم در ذیل قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین قانون جامع پرستاری است که از هویت پرستاری حفاظت میکند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: به رغم تخصصی شدن رشته پرستاری اما یک سوم همکاران ما در جایی که باید باشند، نیستند و در فضای غیرتخصصی مشغول به کار هستند که در حال ساماندهی این امر هستیم.
عبادی با اشاره به اینکه پرستار باید خدمات جامعه محور ارائه دهد، تصریح کرد: به عنوان مثال خدمات پرستاری مراقبت در منزل یک مدل از ارائه خدمت است که کمک میکند خدمت ارزانتر تمام شود که هم مردم و هم نظام سلامت از آن منتفع میشوند اما، در این بین سازمان برنامه و بودجه و سازمانهای بیمهگر اگر تسهیل کنند که تعرفه مراقبت در منزل تصویب شود، تعداد بیشتری از مردم از خدمت استفاده میکنند و در عین حال در مورد بیماریهای مزمن به جای آنکه بیمار در بیمارستان بستری شود که ریسک عفونتهای بیمارستانی را هم افزایش میدهد، میتوان در منزل شخصی خود بیمار از او مراقبت کرد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، دولت و وزارت بهداشت مکلف شده است که با کمک سازمانهای بیمهگر، خدمات پرستاری در منزل را تحت پوشش بیمه ببرد. تا این لحظه تحت پوشش بیمه نبود هرچند که تعرفهها با مبالغ ریالی اندک، تعیین شده بود اما اینکه تحت پوشش بیمه باشد یک اتفاق خوب است تا خدمات پرستاری در منزل یک اقدام لاکچری نباشد و همه از آن منتفع شوند.
عبادی گفت: برای اولین بار امضای الکترونیک پرستاری به شکل پایلوت با مجوز قوه قضائیه در دو بیمارستان در تهران و لرستان پایلوت شد و با برطرف کردن نواقص قابل تسری به کل کشور باشد.
استخدام پرستاران را پیگیری میکنیم
بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفت: من هم مانند جامعه پرستاری از مشکلات با خبر هستم اما میتوانیم از داشتههایمان هم بگوییم و به توانمندیها فکر کنیم.
وی افزود: اعتقاد دارم اراده دولت بر رفع مشکلات پرستاران است. در مورد تعرفهگذاری خدمات پرستاری و ورود آن به سرانه سلامت کار سادهای نبود؛ اما محقق شد. در عین حال از بیمهها هم خواهیم پرسید که آیا پرداخت درستی انجام دادند یا خیر.
رحیمی ادامه داد: در بحث استخدامها زمانی میگفتیم بیش از ۳۵ هزار نفر دارند شغل خود را از دست میدهند و امروز میگوئیم این عدد به ۶۰۰۰ نفر رسیده که روند کاهشی این بخش مشهود است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: شک نکنید کار هر همکاری که دوره کرونا فعال بوده است را پیگیری میکنیم تا استخدام شود.
وی افزود: در مورد فوقالعاده خاص باید گفت که این موضوع مطالبه عموم جامعه سلامت است که چند پیشنهاد هم در این راستا به مجلس شورای اسلامی دادیم تا پیگیری شود.
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