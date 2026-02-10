آسمان سنندج در شب پیروزی انقلاب نورافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، شامگاه سه‌شنبه آسمان شهر سنندج با طنین گلرنگ فریاد «الله‌اکبر» و نورافشانی‌های پی‌درپی روشن شد و مردم این شهر، پیروزی انقلاب اسلامی را در فضایی سرشار از شور، ایمان و همبستگی گرامی داشتند.

نورافشانی آسمان شهر مسجد و مناره‌ها، در کنار انعکاس نوای «الله‌اکبر» از محله‌های مختلف، جلوه‌ای از همدلی و پایبندی مردم سنندج به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت؛ آیینی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان در حافظه جمعی این دیار زنده است.

در این مراسم خودجوش مردمی، پیر و جوان، زن و مرد، همصدا با ملت ایران، پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند و با حضور پرشور خود، بار دیگر بر استمرار راه انقلاب و وفاداری به ارزش‌های دینی و ملی تأکید کردند.

این آیین معنوی و نمادین، همزمان با دیگر شهرهای کشور، جلوه‌ای از وحدت ملی و همبستگی مردمی بود که در شب پیروزی انقلاب اسلامی، سنندج را به صحنه‌ای از نور، ایمان و امید تبدیل کرد.