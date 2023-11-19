به گزارش خبرنگار مهر، توکل شاکرمی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب (س) یک بانوی زندانی پرستار آزاد شد.

وی خاطرنشان کرد: این بانوی پرستار از سال ۹۵ به دلیل جرایم غیرعمد مالی در زندان استان به سر می‌برد.

مدیر ستاد دیه لرستان، مجموع بدهی این بانوی زندانی را ۸۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: با پیگیری ستاد دیه و ۲۰۰ میلیون کمک بلاعوض این ستاد، این بانو از زندان آزاد شد.

شاکرمی، بیان داشت: در حال حاضر ۱۷۸ زندانی جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۲۱۰ میلیارد تومان در استان وجود دارد.

وی افزود: از این تعداد ۱۴ نفر خانم صرفاً به علت بدهکاری مالی در جرایم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند.