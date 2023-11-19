همه ما باید کتابدار باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی شفیعی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین نکوداشت روز کتاب، اظهار کرد: هفته کتاب، کتابداری و کتابخوانی در راستای رحلت علامه کبیر، صاحب تفسیر المیزان، علامه طباطبایی است و برنامه‌هایی که برگزار می‌شود به همین مناسبت است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کتاب تمام نمی‌شود، تصریح کرد: کتاب همیشه در هر عصر و زمانی وجود داشته و دارد. زحماتی که مدیرکل کتابخانه‌های استان کشیده و فعالیت‌هایی که در سطح استان انجام داده مثل تأسیس کتابخانه‌ها، همه در راستای هدف مقدس کتاب، کتابداری و کتابخوانی است.

وی با اشاره به سفر خود در سال ۱۳۵۶ به قاهره و مصر گفت: آنجا کتابخانه عظیم و بین‌المللی وجود داشت به طوری که به مدت چهار ساعت از آن بازدید داشتم اما کل مجموعه تمام نشد. کتاب‌هایی در آن کتابخانه مشاهده کردم که جز حفریات مصر و الاهرام بودند و در کشفیاتی که انجام داده بودند آنها را پیدا کرده و به نمایش گذاشته بودند که کتاب‌ها به زبان فرانسوی و عربی هم ترجمه شده بود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این نشان می‌دهد در زمان فراعنه هم کتاب وجود داشته و با همین ملاک می‌توان ادعا کرد در تاریخ‌های قبل از فراعنه هم به تناسب وقت و موضوعات آن روزها هم کتاب بوده است. در واقع کتاب چیزی است که همیشه بوده، خواهد بود و باید باشد.

آیت الله شفیعی بیان کرد: فرهنگ دینی اسلامی ما به عنوان مسلمان ایجاب می‌کند که کتابدار باشیم، از کتاب تجلیل کنیم و به گونه‌ای که اقتضا می‌کند، دست اندر کار کتاب باشیم.

وی اضافه کرد: کتاب آسمانی ما، قرآن مبارک چندین جا کلمه «کتاب» را به کار برده است. گاهی سوال پیش می‌آید که چرا کتاب حضرت موسی (ع) یعنی تورات را کتاب گفته‌اند ولی قرآن را کتاب گفته‌اند، زیرا نوشته‌های آنها به گونه‌ای است که باید ثابت باشد؛ لذا خداوند در قرآن، کتاب‌های آسمانی را «کتاب» نامیده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: خوب است ما در این مساله دقت داشته باشیم. نوشته‌های ثابت و پابرجایی که برای همیشه یا برای حداقل مدت وارد صحنه روزگار می‌شوند از این باب هستند که مطالب آنها، مطالب پابرجا و ثابتی خواهد بود و باید باشد، هرچند الفاظ آنها دست خوش برخی مسائل شده باشد.

آیت الله شفیعی عنوان کرد: دشمنان بشریت، فرهنگ انسانی و دشمنان ارمغان‌های ویژه بشری می‌دانستند که چه کاری انجام دهند، به طوری که توانسته‌اند در برخی اعصار کتاب را نابود کنند و به زعم خود بر پشت آنها خط قرمز بکشند؛ زمانی که در خلیفه دوم در اسلام پا بر تکیه گاه خلافت زد دستور داد که کسی حق ندارد احادیث پیغمبر را بنویسد و برای آن جرم تعیین کرد.

وی ادامه داد: تحریم کتابت تا ۱۵۰ سال ادامه داشت اما عمر بن عبدالعزیز در زمان خلافت خود با هر سیاستی که بود کتاب نویسی و کتابداری را مجدد تجویز و ترویج کرد اما در این ۱۵۰ سال چه میزان از معلومات، احادیث نبوی و روایات معصومان از بین رفت؟

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن خوب متوجه شد که کتاب سرمایه بزرگی است و می‌تواند جامعه را احیا کند، بنابراین همه باید به سهم خود کوشا باشند و کاری کنند که کتاب دستخوش چیزهای دیگر نشود و نباید هم بشود؛ در عصر امروزی ما کاغذ گران شده اما همچنان کتاب‌ها چاپ می‌شوند و از بین نمی‌رود؛ لذا همه باید در این راه کوشا باشیم، یعنی یکی کتاب را چاپ کند، دیگری آن را توزیع کند و شخصی خریداری کند.

آیت الله شفیعی عنوان کرد: علامه مطهری کلمه ارزشمندی دارد و می‌گوید، تمام این تمدن بشری معلول کتاب است، به دلیل اینکه در هر قرن و زمانی که مردم کتاب نداشتند، ترویج کتاب را انجام داند و از کتاب‌های پیشین برای اعصار پسین استفاده کردند، در نتیجه باعث شده تا معلومات، فرهنگ و تمدن دست به دست شده و فرهنگ انسانی و بشری حفظ شود.

وی تصریح کرد: ما هم به سهم خود از کتاب و کتابخوانی تجلیل می‌کنیم و سعی می‌کنیم کتاب ارزش واقعی خود را حفظ کند؛ البته برخی کتاب‌هایی که مشکل دارند باید از صحنه چاپ و فرهنگ خارج شوند تا ارمغان بسیار مهمی در عصر حاضر و هم در جامعه انقلابی ایران اسلامی پابرجا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی چند شهرستان، بانی های خیر برتر استان، پیشکسوت کتابداری خوزستان، کتاب‌خوان های برتر رده سالمندان، جوان و بزرگسال، نوجوان، کودک و خردسال استان، خدمتگزارهای برتر استان، کتابخانه‌های نهادی برتر خوزستان، مسئول برتر، کتابدار نهادی برتر استان و کتابدار کتابخانه مشارکتی برتر خوزستان تجلیل شدند.