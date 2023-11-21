محمد تابع در گفت و گو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست اخیر خود مصوباتی مبنی بر پرداخت حقوق به ورزشکاران شانس مدال در بازی‌های المپیک داشت، گفت: این مصوبه در راستای تقویت انگیزه ورزشکاران برای نزدیک تر شدن بیشتر به مدال آوری بوده است. تمام تلاش کمیته ملی المپیک این است که ورزشکاران را هر چه بیشتر به سمت مدال آوری نزدیک کند. در این زمینه مسائل مالی در حیطه اختیارات کمیته است که از آن کوتاهی نمی کند.

وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم با این مصوبه اگر ورزشکاری شانس کسب مدال طلا است، شانسش را تقویت کنیم. ورزشکار شانس مدال نقره را به طلا نزدیک کنیم و همینطور ورزشکار شانس برنز را هم به نقره نزدیک تر کنیم. البته کسانی هم هستند که سهمیه می گیرند اما شاید شانسی برای مدال نداشته باشند. حمایت از این ورزشکاران برای بهبود وضعیت هم در برنامه است.

رئیس مرکز نظارت بر تیم های در مورد نقد وارد بر مصوبه هیات اجرایی تصریح کرد: ۶ ماه روی این مصوبه کار شده است. هر ورزشکاری نمی تواند از حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی بهره مند شود. باید از همه شاخص های ورزشی و اخلاقی بهره مند شود تا این حقوق به او تعلق بگیرد. همین مسئله هم در تقویت انگیزه ها برای بهتر شدن تاثیر دارد که خود باعث کم تر شدن فاصله با مدال آوری می شود.

وی افزود: برخی سهمیه های المپیک به صورت By Country توزیع می شود و صرفا در اختیار کشور قرار می گیرد. در مورد این سهمیه ها با فدراسیون ها تعامل خواهیم داشت تا مشخص شود حقوق مصوب به چه صورت و در اختیار کدام ورزشکار باید قرار بگیرد. البته این تعامل در مورد دارندگان سهمیه مستقیم (سهمیه هایی که به نام ورزشکار توزیع شده) نیز قطعا وجود خواهد داشت.

تابع با تاکید بر اینکه هنوز پروسه پرداخت حقوق به ورزشکاران شانس مدال در بازی های المپیک پرداخت نشده است گفت که در حال رایزنی با فدراسیون ها هستیم و به زودی این پروسه آغاز خواهد شد. اسامی ورزشکارانی که از این حقوق بهره مند می شود هم اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی همچنین اشاره ای به مصوبه هیات اجرایی برای سرانه اردویی، سفر و اردوهای خارج از کشور داشت و گفت: سهمیه المپیک یا از طریق رقابت های گزینشی و یا از طریق رنکینگ جهانی به دست می آید. فدراسیون ها باید حضور کامل و صد درصدی در تمام رقابت های گزینشی داشته باشند. هیچ تیم و ورزشکاری نباید از هیچ یک از مراحل توزیع سهمیه یا تاثیرگذار در رنکینگ المپیکی جا بماند.

وی ادامه داد: مصوبه هیات اجرایی در مورد سرانه اردویی و سفر هم در این راستا است. کمیته ملی المپیک با مصوبه هیات اجرایی به تمام فدراسیون ها خارج از بودجه مصوب سالیانه آنها و بر اساس درخواست‌های‌شان کمک مالی خواهد داشت اما اولویت کمک مالی در راستای کسب سهمیه و بعد از آن نزدیک شدن به مدال است.

تابع همچنین در مورد نشست های تخصصی با فدراسیون ها به منظور ارزیابی وضعیت رشته ها گفت: فعلا دورادور در حال ارزیابی هستیم. از هفته آینده نشست های تخصصی آغاز می شود.