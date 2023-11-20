هشدار نارنجی هواشناسی برای هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده بیان داشت: بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی هرمزگان انتظار میرود شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق هرمزگان از صبح امروز (دوشنبه) تا اواخر وقت روز سهشنبه باشیم.
وی ادامه داد: احتمال رگبار شدید باران و رعد و برق همراه با تندباد لحظهای در مناطق غربی هرمزگان، جزایر غربی و برخی مناطق مرکزی و شرقی و حتی محدوده تنگه هرمز وجود دارد؛ به عبارتی شاید بتوان گفت تمام شهرستانهای هرمزگان به غیر از جاسک در زمان فعالیت این سامانه بارشی متأثر میشوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اضافه کرد: احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، طغیان رودخانههای فصلی، آسیب به محصولات کشاورزی، اختلال در تردد ناوگان حمل و نقل جادهای و دریایی و صاعقه و خسارت در اثر تندباد لحظهای وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین با اشاره به بارندگیهای پایان هفته گذشته در بندرعباس گفت: قطعی برق در بارندگیهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در شهر بندرعباس با توجه به اینکه هیچ توفان و زلزلهای رخ نداده، توجیهی ندارد که در این خصوص تذکرهای لازم داده شد.
حسنزاده ادامه داد: در این راستا نشستی برای آسیب شناسی بارندگیهای آخر هفته گذشته با حضور پلیس راهور، شهرداری بندرعباس، توزیع برق هرمزگان و سایر نهادهای مسوول برگزار شد.
وی ادامه داد: مشکلات ایجاد شده برای شهروندان از جمله قطعیهای برق، آبگرفتگی معابر و سایر مواردی که در آن روزها رخداده ا ست، به مسوولان متولی گوشزد شده و در این زمینه تصمیماتی نیز برای جلوگیری تکرار این شرایط گرفته شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان بیان کرد: ادارات دولتی متولی باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و براساس اولویتها اقدام کنند، شرکت توزیع برق نیز باید پهنهبندی از مناطق داشته و مراکز درمانی را در اولویت رفع مشکل در زمان قطعی برق قرار دهد، اکیپهای نهادهای مختلف در سطح شهر آماده رفع مشکلات باشند و لایروبی خورها و رفع نقاط کور و استانداردسازی معابر انجام شود.
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