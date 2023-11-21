به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین جشنواره سراسری آموزشگاههای آزاد سینمایی، دومین جشنواره سراسری آموزشگاههای آزاد سینمایی در اولین روز با اکران فیلمهای کوتاه هنرجویان، اجراهای بازیگری و نشستهای تخصصی و آموزشی و نمایشگاه عکس میزبان عموم علاقهمندان به سینما است.
این رویداد امروز سهشنبه ۳۰ آبان و در اولین روز از برگزاری در محل «موزه سینما»، میزبان علاقهمندان است.
بنابر برنامهریزی صورت گرفته، علاقهمندان با حضور در ۲ سالن «سینماتوگراف» و «فردوس» در این مجموعه میتوانند در جریان برنامههای مختلف این رویداد قرار بگیرند.
برنامه سالن «سینماتوگراف»
سالن «سینماتوگراف» مجموعه موزه سینما صبح امروز و از ساعت ۹ تا ۱۳ میزبان اجراهای مربوط به بخش بازیگری خواهد بود که در این بازه زمانی ۲۸ هنرجو به ارایه برنامه خواهند پرداخت.
این سالن بعدازظهر امروز و در ۲ سانس به اکران فیلمهای کوتاه این رویداد اختصاص یافته است.
از ساعت ۱۵ و در اولین سانس فیلمهای کوتاه «آلزایمر»، «اوهام»، «زیبای زیبا»، «سردست»، «نزدیکتر از دور»، «منم همینطور»، «همسایه»، «شهر عسل»، «نگاه خدا»، «ارشیا» و «دزد» روی پرده میرود.
در همین سالن از ساعت ۱۷:۳۰ فیلمهای کوتاه «صدای سکوت»، «دوراهی»، «لبه گود»، «چک»، «درخت»، «۹۹-۹۷»، «مترسک» و «مادر» به نمایش گذاشته میشود.
برنامه سالن «فردوس»
سالن «فردوس» در مجموعه موزه سینما هم امروز سهشنبه در اولین روز جشنواره از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در چهار سانس میزبان نشستهای تخصصی و آموزشی این رویداد خواهد بود.
امروز و از ساعت ۹:۳۰ محمدتقی فهیم درباره «اخلاق در سینما» صحبت میکند و در سانس دوم از ساعت ۱۱ مسعود آبپرور در قالب کارگاه انتقال تجربه بازیگری با علاقهمندان به گفتوگو خواهد پرداخت.
در سومین نوبت از نشستهای تخصصی روز اول، محمدحسین لطیفی از ساعت ۱۳:۳۰ در قالب کارگاه انتقال تجربه کارگردانی به ارایه تجربیات خود خواهد پرداخت. در سانس پایانی هم از ساعت ۱۵:۳۰ مسعود نقاشزاده به موضوع «مدیریت اقتصادی تولید فیلم» میپردازد.
پیام قادر آشنا به دومین جشنواره سراسری آموزشگاههای آزاد سینمایی
قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی به دومین جشنواره سراسری آموزشگاههای آزاد سینمایی پیامی داد که در متن این پیام آمده است:
«سینما، میدان «آفرینش» و «آموزش» است و خلق این هنر، توامان هم مرهون «خلاقیتهای ذوقی» و هم وامدار «فرصتهای آموزشی» است.
همپایگی و همسایگی دو گوهر علم و عمل، سینما را در هفتخوانِ «تولید» و «تداوم» مراقبت کرده است و اکنون در این روزگار، نوسازهای از سینما را تجربه میکنیم که به «مهارت» و «معرفت» به چشم میآید.
معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با تاکید بر تربیت نسل نویِ مُولّد و متعهد و با تمرکز بر توسعه هنر سینما به منظور مشارکت خلاق آموزشگاههای آزاد سینمایی کشور در راستای شناسایی ظرفیتهای هنرجویان، توانمندی فارغالتحصیلان و شیوهها و شگردهای آموزشی بر پایه فناوریهای نوین، دومین دوره جشنواره هنرجویان آموزشگاههای آزاد سینمایی را برگزار میکند. این رویداد، در تلاش است با هدایت عملکردی آموزشگاههای آزاد سینمایی، بهبود کیفیت مدیریت و تولید محتوای آموزشی، به تشویق و ترغیب هنرجویان و انعکاس تولیدات آنها بپردازد و به مدد فضای رقابتی، گوهر وجودی هنرجویان را به نمایش بگذارد. مقصد مطلوب این جشنواره، اعتلای عملکردی آموزشگاههای آزاد سینمایی، تشویق به ایجاد صنف تخصصی و خودافزایی پایگاههای آموزشی در نظر گرفته شده و فرصتی است برای بروز و ظهور استعدادهای سینمایی ایران اسلامی.
در این مسیر با مشورت مدیران متعهد، اعزه هنر سینما و اصحاب سلیم رسانه، تعریف جامعی از رسالت و عدالت فرهنگی پیشنهاد داده خواهد شد که آموزشگاههای آزاد سینمایی در تحقق اهداف عالیه آن گام برداشته و به تربیت نسلی فرهیخته و فهیم در ساحت سینما بیاندیشند.»
دومین جشنواره سراسری آموزشگاههای آزاد سینمایی به دبیری مهدی شفیعی از ۳۰ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۲ در موزه سینما در حال برگزاری است.
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