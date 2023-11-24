برای بازیگر شدن به پارتی‌ نیاز ندارید/ باید «جشن برداشت» بگیریم!

علیرضا خمسه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون در حاشیه برگزاری جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی به خبرنگار مهر گفت: سال‌ها پیش، من اولین آموزشگاه سینمایی برای کودکان و نوجوانان را در تهران تأسیس کردم و از این نظر یکی از قدیمی‌ترین معلم‌های آموزش بازیگری در تئاتر و سینما بوده‌ام. به همین دلیل در جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی حاضر شده‌ام و توصیه‌ام به اغلب جوانان علاقه‌مند به ورود به سینما این است که در یکی از همین آموزشگاه‌های سراسری ثبت‌نام کنند.

وی افزود: ما نمی‌توانیم بدون آموزش و بدون کسب تجربه وارد هیچ عرصه‌ای بشویم. چه بخواهیم پزشک شویم، چه مهندس، چه کشاورز و چه مکانیک، باید این رشته‌ها را فرا بگیریم. به همین دلیل جوان‌ها نباید فکر کنند برای ورود به یک عرصه خاص، نیاز به پارتی‌بازی یا هزینه کردن پول دارند. ورود به عرصه بازیگری تئاتر و سینما هم اینگونه نیست.

خمسه ادامه داد: اگر جوانی واقعاً علاقه‌مند به ورود به سینماست، بهترین مسیر این است که در یکی از آموزشگاه‌های سینمایی ثبت‌نام کند. یکی از رشته‌های بازیگری، کارگردانی، فیلمبرداری و هر رشته دیگری را انتخاب و در همان مسیر هم تحصیل خود را به‌صورت حرفه‌ای پیگیری کند.

این بازیگر درباره برگزاری رویدادی از جنس جشنواره سراسری آموزشگاه‌های آزاد سینمایی هم گفت: هر جشنواره‌ای در واقع «جشن برداشت» است. از این منظر ما ابتدا باید کاشت داشته باشیم تا بتوانیم برای برداشت جشن بگیریم. ما باید آنچه را کاشته‌ایم، برداشت کنیم و برای آن جشن بگیریم. طبیعتاً وقتی ما آموزشگاه‌های سینمایی را تأسیس کرده‌ایم و سال‌ها تجربه فعالیت آن‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم، می‌توانیم برای برداشت‌های خود در این حوزه جشن برگزار کنیم. آموزشگاه‌های سینمایی ما تا به امروز به اندازه کافی محصول داده‌اند و می‌توانیم برای این برداشت جشن برگزار کنیم.

دومین جشنواره سراسری آموزشگاه‌های آزاد سینمایی به دبیری مهدی شفیعی از ۳۰ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۲ در موزه سینما برگزار می‌شود.