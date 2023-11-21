ضریب افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ بیشتر از شاغلان است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس و دولت در موضوع بهبود معیشت و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان و شاغلان هم نظر هستند و اگر اختلاف نظری هم وجود دارد، درباره شیوه اجرا است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: ما باید در زمینه نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با مجلس شورای اسلامی توافق کنیم. ما معتقدیم که باید روش روشن‌تری وجود داشته باشد تا بتوان ضرایب سنواتی افزایش حقوق بازنشستگان را به میزان بالاتر از ضرایب شاغلان تعیین کرد و این کار به تدریج در طول سال‌های برنامه انجام خواهد شد.

منظور تصریح کرد: توافق اولیه در مذاکراتی که با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم این بود که برای اجرایی شدن کار همسان‌سازی، ضرایب افزایش سالانه حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلان انتخاب شود. ما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هم همین روند را پیش بردیم، به این صورت که ضریب افزایش حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلان تعیین شد.

وی تاکید کرد: این اولین گام در سال اول برنامه برای حرکت به سمت متناسب‌سازی است و در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود.