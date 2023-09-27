قرارداد رسول خطیبی با باشگاه پیکان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان، در پی اعلام حمایت رسمی ارکان باشگاه از رسول خطیبی، قرارداد این سرمربی برای یک فصل دیگر تمدید شد.

خطیبی از جمله مربیان جوان اما باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود که کارنامه قابل قبولی در لیگ برتر داشته است. با توجه به نزدیک بودن فلسفه فعالیت این باشگاه به تفکرات و اندیشه‌های خطیبی، مدیریت باشگاه تصمیم گرفت در راستای حمایت از این مربی، قراردادش را تمدید کند تا خطیبی با اطمینان خاطر، به کار خود در این باشگاه ادامه دهد.

همچنین تیم فوتبال این باشگاه با ایجاد تغییراتی در کادرفنی به کار خود ادامه خواهد داد. در همین راستا، مهدی کمیجانی و آرش لب‌جویی از جمع مربیان این تیم جدا شدند و محمدرضا مهران‌پور به لیست دستیاران رسول خطیبی اضافه شد.

مهران‌پور هافبک پیشین استقلال و از جمله چهره‌های سرشناس فوتبال ایران به شمار می‌رود که از این پس در نقش یکی از اعضای کادرفنی، در خدمت خودروسازان خواهد بود.