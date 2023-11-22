هلال احمر استان تهران در حالت آماده باش قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: پس از دریافت هشدارهای صادره از سازمان هواشناسی، در ۲۴ گذشته، شاهد بارش قابل توجه باران و برف در نقاط مختلف استان تهران، بالاخص در ارتفاعات و محورهای کوهستانی هستیم که جهت آمادگی هرچه بیشتر عوامل عملیاتی پایگاههای امداد و نجات جادهای و کوهستانی جهت امدادرسانیهای احتمالی به هموطنان، تا اطلاع ثانوی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
فتحی توضیح داد: از چند روز پیش تمهیدات لازم اندیشیده شده و نیروهای هلال احمر با استفاده از تمامی ظرفیتها، آماده انجام عملیات هستند.
وی افزود: به رانندگان توصیه میکنیم جهت پیشگیری از بروز حوادث جادهای در شرایط بارندگی و لغزندگی، ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ و حفظ فاصله طولی استاندارد با خودروها، پیش از آغاز سفر خود نسبت به بررسی وضعیت آب و هوایی مسیر تا مقصد، آگاهی لازم را کسب کنند.
فتحی خاطرنشان کرد: تا مساعد شدن شرایط جوی به تمامیکوهنوردان توصیه میکنیم از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند، زیرا با توجه به بارش برف در ارتفاعات، احتمال سقوط بهمن دور از انتظار نیست.
مدیرعامل هلال احمر استان تهران تصریح کرد: هموطنان میتوانند در صورت مواجهه با حوادث جادهای، آوار و کوهستان، با شماره گیری تلفن ۱۱۲، درخواست امدادرسانی خود را به ندای امداد و نجات هلال احمر اعلام کنند.
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