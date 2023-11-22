حضور هنرمندان ایرانی در بینال هنرهای دیجیتال در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه مستقل هنری «پلتفرم ۱۰۱» به نمایندگی از ایران در ششمین دوره بینال «رانگ» در اسپانیا تحت عنوان «گلیچ در هندسه مقدس» به سرپرستی و کیوریتوری محمدعلی فاموری حضور دارد.

این مجموعه شامل آثار ویدیو آرت قابل توجهی از ۱۱ هنرمند دیجیتال ایرانی متشکل از آرزو رمضانی، آرش معصوم، الناز محمدی، ملیسا ولی‌پور، محمد عبدالله‌زاده، محمدعلی فاموری، نیلوفر بنی‌اسدی، پریسا پاک‌ضمیر، رضا فاموری صادق مجلسی و یاسمین اصغری زاده و طراحان صدایی چون فربد حامدی، کامران متقی، بابک سپنتا، احسان مسعودیان و وامغ تهرانی است.



آثار حاضر در این بینال به صورت آنلاین از ۱۰ آبان تا ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ مصادف با اول نوامبر ۲۰۲۳ تا اول مارچ ۲۰۲۴ برای علاقه مندان به هنرهای دیجیتال در دسترس است. این دوسالانه هنری بین‌المللی، مستقل، چند فرهنگی و مشارکتی است که در سال ۲۰۱۳ توسط دیوید کویلز گیلو در اسپانیا راه‌اندازی شد و به یک جامعه بین المللی عظیم و مرجعی در صحنه هنری تبدیل شده است که هر ۲ سال یک بار متصدیان، هنرمندان و مؤسسات آنلاین و آفلاین را گرد هم می‌آورد.

«پلتفرم ۱۰۱» نیز در سال ۲۰۱۸ به عنوان یک پروژه هنری مستقل، غیرانتفاعی و برای حمایت از هنرمندان جوان نوظهور دیجیتال و ایجاد یک پایه و جنبش منسجم از هنر دیجیتال در ایران توسط استودیو هنری فاموری تأسیس شد.

«هنر گلیچ ایران» توسط محمدعلی فاموری با عنوان «گلیچ: زبان پیکسل» در سال ۲۰۱۹ نوشته شده است. این مانیفست به منظور حمایت از توانایی‌های بیانی و زیبایی شناسی تولیدات گلیچ با حذف عنصر رنگ در آثار و تولید کارهای سیاه و سفید و حذف عنصر تزیینی رنگ و تمرکز بر ساختار اصلی گلیچ شکل گرفته است. در اواخر سال ۲۰۲۰، پس از یک سال تحقیق نظری گسترده، پلتفرم ۱۰۱ اولین نمایشگاه گروهی گلیچ در ایران با عنوان «گلیچ: زبان پیکسل» را برگزار کرد. در این نمایشگاه، ۲۷ هنرمند از ۹ کشور مختلف دعوت شدند که برای ۱۱ هفته در گالری باوان در تهران در حال اجرا بود.

بر اساس این مانیفست، اولین اجرای سمعی و بصری هنر گلیچ با همکاری پروژه آرت ریسرچر و انجمن موسیقی استان گیلان در پلتفرم رادی رشت برگزار شد. بعدها در سال ۲۰۲۰، پس از یک سال تحقیق نظری منسجم، پلتفرم ۱۰۱ اولین نمایشگاه گروهی گلیچ را در ایران با عنوان «گلیچ: زبان پیکسل» با دعوت از ۲۷ هنرمند از ۹ کشور مختلف برگزار کرد که به مدت ۱۱ هفته در گالری باوان در تهران برگزار شد. همچنین پروژه‌های مشترک خود را با SLVC Records و استودیو هنری فاموری، با انتشار یک EP در نویز با عنوان Erratic Glitch گسترش دادند.



در ادامه این مانیفست در سال ۲۰۲۱، نمایشگاه دیگری این بار با تمرکز بر زیبایی شناسی «گلیچ: زیبایی شناسی پیکسل» در بنیاد پژمان برگزار شد. مطالعات و پروژه‌های تحقیق محور در حیطه هنر فرکتال در سال ۲۰۲۲، منجر به نوشتن بیانیه‌ای نمایشگاهی به نام «وحدت در کثرت» و با دعوت از ۴۷ هنرمند چندرسانه‌ای از ۱۳ کشور جهان ساخت این ویدیوها آغاز شد. فرآیند شکل گیری این پروژه ویدیوآرت در بازه زمانی ۲ ساله آماده نمایش در نمایشگاه آتی پلتفرم ۱۰۱ خواهد شد.

پلتفرم ۱۰۱ در طی سال‌های فعالیت خود به عنوان پیشگام در عرصه هنر دیجیتال، با تمرکز بر ژانر هنر گلیچ و فرکتال، نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی، فضایی نوآورانه برای هنرمندان ایرانی و غیرایرانی ایجاد کرده است. این پلتفرم با معرفی پروژه‌های پژوهشی پیشرفته، همچنان نقش محوری خود را در معرفی و ترویج هنر دیجیتال در سطح جهانی حفظ کرده است.