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۴ آذر ۱۴۰۲، ۷:۱۶

پنجره مهر؛

رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در انزلی

رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در انزلی

انزلی- در این ویدئو تصاویری از رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در سنگاچین انزلی را مشاهده می کنید.

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به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گرامیداشت پهلوانان فقید «سید علی موسوی» و «سهیل پرسته» به مدت ۲ روز در سنگاچین انزلی برگزار شد.

در این مسابقات ۳۱۱ کشتی گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۵ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کد مطلب 5948927

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