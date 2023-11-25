رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گرامیداشت پهلوانان فقید «سید علی موسوی» و «سهیل پرسته» به مدت ۲ روز در سنگاچین انزلی برگزار شد.
در این مسابقات ۳۱۱ کشتی گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۵ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
انزلی- در این ویدئو تصاویری از رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در سنگاچین انزلی را مشاهده می کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گرامیداشت پهلوانان فقید «سید علی موسوی» و «سهیل پرسته» به مدت ۲ روز در سنگاچین انزلی برگزار شد.
در این مسابقات ۳۱۱ کشتی گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۵ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
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