رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گرامیداشت پهلوانان فقید «سید علی موسوی» و «سهیل پرسته» به مدت ۲ روز در سنگاچین انزلی برگزار شد.

در این مسابقات ۳۱۱ کشتی گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۵ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.