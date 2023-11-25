خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان بوشهر باعث شده تا بخش عمده سفره‌های زیرزمینی استان بوشهر خالی شود و سطح ایستابی با افت جدی روبرو شود، در حال حاضر عمده دشت‌های استان در وضعیت بحرانی و ممنوعه قرار دارند.

استان بوشهر به دلیل خشکسالی‌های پیاپی با کمبود منابع آب روبه‌رو است و برداشت‌های بی رویه از منابع آب زیر سطحی مزید بر علت شده تا سفره‌های زیر زمینی خالی و خالی‌تر شوند و منابع زیرزمینی در شرایط سختی قرار گرفته است.

یکی از راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت سفره‌های زیرزمینی, ساخت سد و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری است که اگرچه در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته ولی باید این طرح‌ها افزایش یابد.

اجرای طرح‌های آبخیزداری علاوه بر نقش مهمی که در کنترل سیلاب ایفا می‌کند، میزان آب چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها را افزایش می‌دهد و در کاهش شوری آب‌های زیرزمینی و کاهش فرسایش خاک تأثیر بسزایی دارد.

آبخیزداری باعث افزایش حاصلخیزی و رطوبت خاک و در نتیجه افزایش محصولات کشاورزی می‌شود و کنترل فرسایش و تقویت پوشش گیاهی و کاهش میزان رسوب ورودی به شبکه‌های آبیاری، انهار کشاورزی و مزارع از دیگر مزایای این طرح‌ها است.

احداث ۸۶۷ سازه آبخیزداری در استان بوشهر

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور بهره‌مندی از مزایای طرح‌های آبخیزداری در استان بوشهر طرح‌ها و پروژه بسیار مهمی اجرا شده و اقداماتی نیز در دست اجرا داریم.

عبدالحسین گرشاسبی با اشاره به احداث ۸۶۷ سازه آبخیزداری در استان بوشهر ادامه داد: اعتبارات خوبی در این حوزه تخصیص یافته که شاهد اجرای پروژه‌های مهم و تأثیرگذاری در استان بوشهر در عرصه آبخیزداری خواهیم بود.

وی با اشاره به تأمین و تزریق اعتبارات ملی و استانی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: بوشهر یکی از ۶ استان برتر در تدوین سند راهبردی مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: طرح آبخیزداری دره امیری دیلم به عنوان یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های جنوب کشور در دست اجرا است که اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: دره امیری دیلم دارای حجم مخزن ۱.۲ میلیون مترمکعب است که در کنترل سیلاب‌ها در زمان بارش باران و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و همچنین کنترل رسوب و تقویت آب‌های زیرزمینی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

حمایت از طرح‌های آبخیزداری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر نیز به خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح‌های آبخیزداری دارای مزایایی فراوانی است که از جمله آنها می‌توان به تقویت سفره‌های زیرزمینی اشاره کرد.

محمد هادی رستمیان حفظ آب و خاک را از مهمترین اهداف اجرای طرح‌های آبخیزداری عنوان کرد و ادامه داد: سیلاب هر ساله خسارت‌های بسیار زیادی را وارد می‌کند که طرح‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب نقش مهمی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه طرح‌های آبخیزداری از هدر رفت آب و کنترل روان‌آب‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند تصریح کرد: برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان بوشهر برنامه داریم و این طرح‌ها با جدیت حمایت می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر از اختصاص اعتبارات مناسب برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان خبر داد و افزود: برنامه داریم که از ظرفیت مردم برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان بوشهر استفاده شود.

وی راه‌اندازی پویش مردمی اجرا و حمایت از برنامه‌های آبخیزداری در استان بوشهر را یک نیاز دانست و اضافه کرد: بیشترین منفعت اجرای این طرح‌ها به مردم می‌رسد.

اجرا طرح‌های آبخیزداری بوشهر در ۶۳۰ هزار هکتار

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در نشستی که با مسؤولان استان بوشهر داشت، اظهار کرد: این استان در حوزه منابع زیستی یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل کشور محسوب می‌شود و اقدامات مهم و مؤثر در عرصه آبخیزداری و آبخوان‌داری با همکاری مؤثر استانداری انجام شده است.

حمید نوری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ برای سه استان کشور مدیریت جامع در عرصه آبخیزداری برنامه‌ریزی شد گفت: بوشهر یکی از ۶ استان برتر برای تدوین سند راهبردی طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در کشور معرفی شده است.

وی اضافه کرد: در این برنامه ۸۳۸ هزار هکتار اراضی برای طرح آبخیزداری در استان بوشهر در نظر گرفته شده است و برای سال جاری ۱۵ میلیارد ریال برای مطالعه تدوین سند راهبردی لحاظ شده است.

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: در قلمرو مدیریت و حکمرانی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دنبال هم‌افزایی، هماهنگی، خوب و قدرتمند همه دستگاه‌های اجرایی هستیم.

بر اساس انعقاد تفاهم‌نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام طرح آبخیزداری در سطح ۶۳۰ هزار هکتار اراضی استان بوشهر اجرا می‌شود وی در ادامه به تغییر الگوی کشت اشاره و بیان کرد: حسابداری آب و حوزه‌های آبخیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه کنیم و نباید در هر زمان هر محصولی در حوزه‌های آبخیز استفاده شود.

مدیر کل دفتر آبخیزداری کشور به تعادل حسابداری آب و کربن نیز اشاره و عنوان کرد: تعادل حسابداری آب و کربن سبب کاهش کربن هوا می‌شود که کمک بزرگی به سلامت حوزه آبخیز و ساکنان حوزه آن می‌کند.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تصویب منابع ملی و استانی برای طرح‌های حوزه آبخیزداری استان خبر داد و گفت: بر اساس انعقاد تفاهم‌نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام طرح آبخیزداری در سطح ۶۳۰ هزار هکتار اراضی استان بوشهر اجرا می‌شود.

با وجود مشکلات و چالش‌های فراوانی که در عرصه تأمین آب وجود دارد، نیاز است که طرح‌های آبخیزداری در استان‌هایی مثل بوشهر که با چالش فراوانی روبرو هستند، با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری شود و اعتبارات مورد نیاز برای این طرح‌ها تخصیص یابد.