تهیه وام شگرد کلاهبردار ۷۰ میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علیولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: با رصدهای اطلاعاتی گسترده کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی فعالیت یک کلاهبرداری حرفهای در تهران شناسایی شد.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: بنابرحساسیت موضوع، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تحقیقات شبانه روزی را آغاز کردند و پی بردند، مرد جوان با شیوه دروغین نفوذ در مراجع دولتی جهت دریافت وامهای میلیاردی دست به اعمال مجرمانه زده و اقدام به کلاهبرداری ۷۰ میلیارد ریالی از شهروندان کرده است.
وی افزود: کارآگاهان در نخستینگام با بهرهگیری از شیوههای کشف نوین و روشهای علمی هویت متهم را شناسایی و در ادامه با اقدمات اطلاعاتی گسترده مخفیگاه وی را در غرب تهران ردیابی کردند.
سردار کارآگاه گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، با هماهنگیهای لازم با مرجع قضائی در یک عملیات پیچیده متهم را دستگیر و برای تحقیقات به اداره چهاردهم پلیس آگاهی منتقل کردند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه مقادیر قابل توجهی اسناد دفترچهای و تک برگ مالکیت و آلات و ادوات ارتکاب جرم از مخفیگاه موردنظر کشف شد، گفت: متهم در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان با شگرد نفوذ در مراجع دولتی جهت دریافت وامهای میلیاردی اعتراف کرد.
سردار کارآگاه گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
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