به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، گفت: مؤلفههای قدرت ما در مذاکره، از جمله توان موشکی، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و خطوط قرمز قابل جابجایی نیست.
وی افزود: ما مذاکرهگریز نیستیم، اما بدعهدی و خوی استکباری آمریکا را فراموش نمیکنیم. از این رو همچنان دست بر ماشه داریم و کوچکترین خطای دشمن را با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از تورم کمرشکن و نرخ ارز که امان مردم را بریده، خطاب به دولت تصریح کرد: آیا دولت قرارگاه اقتصادی ندارد؟ اگر دارد، فرمانده آن کیست و تصمیمات آن چیست؟
وی بیان کرد: اجرای ساخت مسکن ملی دچار توقف شده و ماده ۵۰ قانون برنامه نیز به فراموشی سپرده شده است که دولت باید در این حوزه اقدام سریع کند.
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