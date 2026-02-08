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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

مولفه‌های قدرت ایران قابل مذاکره نیست؛ دست ما بر ماشه است

مولفه‌های قدرت ایران قابل مذاکره نیست؛ دست ما بر ماشه است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ما مذاکره‌گریز نیستیم، اما بدعهدی آمریکا را فراموش نمی‌کنیم. از این رو همچنان دست بر ماشه داریم و کوچک‌ترین خطای دشمن را پاسخ خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، گفت: مؤلفه‌های قدرت ما در مذاکره، از جمله توان موشکی، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و خطوط قرمز قابل جابجایی نیست.

وی افزود: ما مذاکره‌گریز نیستیم، اما بدعهدی و خوی استکباری آمریکا را فراموش نمی‌کنیم. از این رو همچنان دست بر ماشه داریم و کوچک‌ترین خطای دشمن را با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از تورم کمرشکن و نرخ ارز که امان مردم را بریده، خطاب به دولت تصریح کرد: آیا دولت قرارگاه اقتصادی ندارد؟ اگر دارد، فرمانده آن کیست و تصمیمات آن چیست؟

وی بیان کرد: اجرای ساخت مسکن ملی دچار توقف شده و ماده ۵۰ قانون برنامه نیز به فراموشی سپرده شده است که دولت باید در این حوزه اقدام سریع کند.

کد مطلب 6742769
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
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      پاسخ
      سئوال اینجاست که پس چرا آژانس آماده نظارت بر تاسیسات هسته‌ای اصلی آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل نیست پس همکاری همه جانبه ایران با آژانس غلط و اشتباه بوده است و خیانت به کشور ایران محسوب می شود و هم مقصر اصلی دولت و مجلس بوده است. عملکرد ایران از سال 1392 تاکنون در مذاکره 100 درصد فقط غلط و اشتباه است. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.

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