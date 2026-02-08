به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، گفت: مؤلفه‌های قدرت ما در مذاکره، از جمله توان موشکی، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و خطوط قرمز قابل جابجایی نیست.

وی افزود: ما مذاکره‌گریز نیستیم، اما بدعهدی و خوی استکباری آمریکا را فراموش نمی‌کنیم. از این رو همچنان دست بر ماشه داریم و کوچک‌ترین خطای دشمن را با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از تورم کمرشکن و نرخ ارز که امان مردم را بریده، خطاب به دولت تصریح کرد: آیا دولت قرارگاه اقتصادی ندارد؟ اگر دارد، فرمانده آن کیست و تصمیمات آن چیست؟

وی بیان کرد: اجرای ساخت مسکن ملی دچار توقف شده و ماده ۵۰ قانون برنامه نیز به فراموشی سپرده شده است که دولت باید در این حوزه اقدام سریع کند.