افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت اورهال قطارهای مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی مدیر عامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: با نصب جکهای زیرسطحی جدید در پایانه فتحآباد، ظرفیت و کارایی فرآیند اورهال قطارها بهطور چشمگیری افزایش یافته است. پیش از این، در پایانهها از جکهای روزمینی برای انجام تعمیرات استفاده میشد که شامل چهار ستون در دو طرف هر واگن بود، اما سامانه جدید با طراحی بهروز، شامل ۱۲ ستون در هر ست است.
وی در ادامه تصریح کرد: در سامانه جدید، چهار ستون برای بلند کردن واگن و هشت ستون برای بلند کردن بوژیها در نظر گرفته شده است که این تغییر باعث تسریع و دقت بیشتر در عملیات تعمیرات اساسی میشود.
مسعود لطفی با بیان اینکه پروژه نصب جکهای زیرسطحی ابتدا توسط طرف چینی در یک خط کامل و در خط مورد اشاره صرفاً برای یک واگن انجام شده بود و نصب تجهیزات برای شش واگن دیگر در دستور کار قرار گرفت. افزود: در سال گذشته، تکمیل پروژه و نصب تجهیزات با همکاری شرکتهای توانمند داخلی انجام شد و اکنون سامانه به مرحله تست نهایی و بهرهبرداری رسیده است.
وی توضیح داد: پروژه نصب جکهای زیرسطحی در چند فاز شامل مطالعات، طراحی، تأمین قطعات، ساخت، نصب، تست و راهاندازی به انجام رسید. در مجموع، ۶ ست جک شامل ۱۲ ستون در هر ست، در مجموع ۷۲ ستون نصب شدهاند که در نهایت، امکان اورهال یک رام کامل قطار در این پایانه فراهم میشود.
مدیر عامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در پایان تأکید کرد: با راهاندازی کامل این سامانه، ظرفیت عملیاتی اورهال قطارهای مترو تهران به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد و امکان اورهال سالانه شش رام قطار بیشتر فراهم شد. و نقش بسزایی در ارتقای پایداری، ایمنی و کارایی ناوگان حملونقل عمومی تهران خواهد داشت.
گفتنی است؛ شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه این دستاورد را بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای فنی در جهت ارتقای توانمندیهای تعمیراتی و عملیاتی خود میداند و از تمام همکاران و شرکتهای داخلی که در این پروژه مشارکت داشتهاند، قدردانی میکند.
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