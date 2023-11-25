«جانور» و «رم» به مقصد ایتالیا همسفر شدند/ «لحظه» تماشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «جانور» و فیلم کوتاه «رم» به کارگردانی محمدرضا یاری کیا به جشنواره «ریتی و سابینا» ایتالیا راه یافتند.

فیلم کوتاه «جانور» علاوه بر جشنواره ایتالیایی در جشنواره بین‌المللی فیلم مارتن آتن نیز با سایر فیلم‌ها به رقابت می‌پردازد.

جشنواره بین‌المللی فیلم ماراتن آتن یونان یک رویداد سالانه است که به رقابت فیلمسازان مستقل اختصاص دارد و در ۲ بخش رقابتی فیلم‌های بلند و کوتاه برگزار خواهد شد.

پنجمین دوره این جشنواره از ۱۵ تا ۱۸ آذر ۱۴۰۲ مصادف با ۶ تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳ در شهر آتن یونان برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم «ریتی و سابینا» ایتالیا با هدف تعامل و هم‌افزایی بین حرفه‌ای‌ها، استعدادهای جدید، مخاطبان، نویسندگان، بازیگران، کارگردانان و فیلم‌سازان ایجاد شده است. ششمین دوره این جشنواره ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ (۴ آذر ۱۴۰۲) در شهر رم برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم «جانور» نیز آمده است: «زن و شوهری به جنگل می‌روند تا حیوانی را برای اجنه قربانی کنند تا فرزندشان سالم به دنیا بیاید. زن این کار را خرافات می‌داند تا زمانی که او نیز باور می‌کند.»

عوامل فیلم کوتاه «جانور» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدرضا یاری کیا بازیگران: عاطفه مکوندی، علی هوشمند، محمدرضا یاری کیا، مدیر تصویربرداری: روح‌الله کریمی، صدابردار: حسین سلیمی، مدیر تولید: سید حسین میرزکی، مدیر تدارکات: والارضا قدوس منش، تدوین: روح الله کریمی، صداگذار: رسا رستم، عکاس: علی هوشمند، دستیاران تصویر: سهیل تنگستانی، کمیل جمالی، طراح گریم: تارا خلوتی، منشی صحنه: حمید تکلو، طراح لباس: سیف الله مقدادی، اصلاح رنگ: محمد تالابی، تهیه کننده: محمدرضا یاری کیا.

در خلاصه داستان «رم» هم آمده است: «پنجمین مرحله از خواب رم نام دارد. در این مرحله مغز بیشترین فعالیت خود را می‌کند و اندام‌ها داوطلبانه فلج می‌شوند.

عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدرضا یاری کیا، بازیگران: رسول قادری، عاطفه مکوندی، مدیر تصویربرداری: شاهین عراقی، دستیار اول کارگردان و منشی صحنه: سارا داوری، طراح گریم: هانیه بابایی، صدابردار: حسین سلیمی، مدیر تولید: سید حسین میرزکی، مدیر تدارکات: علی هوشمند، تدوین و صداگذار: روح الله کریمی، عکاس: سینا شاه محمدی، دستیاران تصویر: بهنام آزادی، آرمین ناصری.

فیلم کوتاه «لحظه» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «لحظه» به کارگردانی زهرا میری و نویسندگی احمد حیدریان با حمایت گروه هنری کات و به تهیه‌کنندگی جواد حکمی آماده نمایش شد.

بهار نوحیان و احمد شریفی در این اثر از باشگاه فیلم سوره نقش آفرینی کرده‌اند. این فیلم کوتاه دومین همکاری زهرا میری در مقام کارگردان با باشگاه فیلم سوره است.

پیش از این زهرا میری با فیلم کوتاه «مادرانه‌تر» به سومین دوره جشنواره «مادر» راه یافته و مورد تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره فرهنگی ادبی هنری کنگره شهدای غواص قرار گرفته است.

«روایت یک شاهد عینی» آماده نمایش شد

فیلمبرداری تله‌فیلم «روایت یک شاهد عینی» به تهیه‌کنندگی مهران جهاندیده و کارگردانی سید مجتبی اسدی پور به پایان رسید و این فیلم آماد نمایش شد.

در خلاصه داستان این تله‌فیلم آمده است: «مرضیه برای درمان دخترش که مبتلا به سرطان است راهی شیراز شده، در مسیر بنزین تمام کرده است و چوپانی به او کمک می‌کند، آشنایی با چوپان باعث می‌شود مرضیه به تعریف جدیدی از شفا برسد.»

معصومه درویشی، مینا رفیعی، فاطمه حاتمی، مانی کدیور، امین صباحی مقدم، طناز عباسی، عرشیا قاسم پور، مهدی به آفرین، فاطمه محبی، محمود قاسم‌پور، مریم رفیعی، رضا علی نژاد، مهدی زینلی، راحله ناجی، محمد طاها رفیعی، آریا قاسم پور، افشین امینی بازیگران اصلی این فیلم بودند.