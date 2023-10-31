ورود «جانور» ایرانی به جشنواره آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «جانور» به کارگردانی محمدرضا یاریکیا به جشنواره بینالمللی سیراکیوز آمریکا راه پیدا کرد.
این جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ آبان در شهر نیویورک برگزار میشود.
هدف از برگزاری این جشنواره نمایش فیلمهای کوتاه و بلند داستانی و مستند از سراسر جهان است. حمایت از فیلمسازان مستقل سراسر دنیا نگرش اصلی این جشنواره است. فیلمهای حاضر در جشنواره در ژانرهای مختلفی تولید شدهاند. فیلم کوتاه «جانور» در بخش سیمرغ که مختص فیلمهای ایرانی است با بیست فیلم کوتاه ایرانی دیگر به رقابت میپردازد.
در خلاصه داستان فیلم «جانور» آمده است: «زن و شوهری به جنگل میروند تا حیوانی را برای اجنه قربانی کنند تا فرزندشان سالم به دنیا بیاید. زن این کار را خرافات میداند تا زمانی که او نیز باور میکند.»
عوامل فیلم کوتاه «جانور» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدرضا یاریکیا، بازیگران: عاطفه مکوندی، علی هوشمند، محمدرضا یاریکیا، مدیر تصویربرداری: روح الله کریمی، صدابردار: حسین سلیمی، مدیر تولید: سید حسین میرزکی، مدیر تدارکات: والارضا قدوسمنش، تدوین: روح الله کریمی، صداگذار: رسا رستم، عکاس: علی هوشمند، دستیاران تصویر: سهیل تنگستانی، کمیل جمالی، طراح گریم: تارا خلوتی، منشی صحنه: حمید تکلو، طراح لباس: سیف الله مقدادی، اصلاح رنگ: محمد تالابی و تهیه کننده: محمدرضا یاریکیا.
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