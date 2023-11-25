صادرات به آفریقا نصف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح‌اله لطیفی در خصوص کارنامه تجارت ایران با آفریقا اظهار کرد: صادرات کشور در هفت ماهه امسال به قاره آفریقا یک میلیون و ۲۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۴ میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۳۳ درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش کاهش داشته است.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارتخانه صنعت معدن و تجارت ایران افزود: واردات از آفریقا هم در هفت ماهه امسال ۳۸ هزار و ۱۲۲ تن کالا به ارزش ۴۷ میلیون و ۴۳۴ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۴۲ درصدی در وزن و ۲۱ درصدی در ارزش همراه بوده است.

لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای ایران به قاره آفریقا گفت: غنا با خرید ۱۱۶.۳ میلیون دلار، مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی بوده و پس از آن آفریقای جنوبی با خرید ۸۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶۱.۴ میلیون دلار، نیجریه با ۴۶.۵ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۰ میلیون دلار، کنیا ۲۸.۳ میلیون دلار و سومالی با ۱۶.۵ میلیون دلار، سودان ۷.۱ میلیون دلار، لیبی با ۵.۵ میلیون دلار، جیبوتی ۵.۱ میلیون دلار، الجزایر با ۴.۹ میلیون دلار، کنگو با ۳.۴ میلیون دلار، ساحل عاج ۳.۴ میلیون دلار به ترتیب خریداران بالای یک میلیون دلار کالاهای ایرانی بودند.

وی افزود: مراکش، سنگال، اوگاندا، تونس، مولداوی، اتیوپی، بورکینافاسو، مصر، موریتانی، کامرون، موریس، مالی، نیجر، گابن، برونئی، سیشل، گینه، زامبیا، بنین، آنگولا، گواتمالا، ماداگاسکار، زیمباوه، گویان و رواندا خریداران کالاهای ایرانی در قاره آفریقا با خرید کمتر از یک میلیون دلار بودند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه‌ی صمت در خصوص مبدا واردات کالاهای آفریقایی به ایران توضیح داد: در هفت ماهه نخست امسال آفریقای جنوبی با فروش ۱۱.۵ میلیون دلار، زامبیا با ۶.۴ میلیون دلار، غنا ۵.۹ میلیون دلار، تانزانیا ۵.۴ میلیون دلار، سیشل ۵.۳ میلیون دلار، کنیا. ۵.۲ میلیون دلار، اوگاندا ۲.۹ میلیون دلار، کنگو ۱.۷ میلیون دلار، اتیوپی ۱ میلیون دلار و سوازیلند، مصر، موریس، مراکش، سیرالئون، نیجریه، رواندا، جیبوتی، ماداگاسکار و الجزایر به ترتیب کشورهای فروشنده کالا به ایران بودند.

وی گفت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۳۸ کشور آفریقایی خریدار مستقیم کالا از ایران و ۱۹ کشور آفریقایی هم فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند.

*فاطمه رفیع زاده میبدی