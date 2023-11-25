به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسامه حمدان از اعضای ارشد حماس در سخنانی اعلام کرد که گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) تصمیم گرفته آزادی گروه دوم اسیران صهیونیست را به تاخیر بیاندازد.

حمدان گفت: تماس‌هایی برای بررسی نقض‌های صورت‌گرفته و پایان آن‌ها برقرار شده است. نقض‌هایی که انجام شده به مساله کامیون‌های حامل کمک، تیراندازی و شهادت برخی افراد مربوط می‌شود.

وی در خصوص اقدامات جنبش انصارالله یمن در مبارزه با رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بدون شک آنچه یمنی‌ها انجام می‌دهند ارسال این پیام روشن است که فلسطین مساله امت اسلام خواهد ماند.

حمدان افزود: اگر مقاومت ملت عزتمند ما نبود توافق آتش‌بس انسانی و تبادل اسیران محقق نمی‌شد. اشغالگران با اعمال قدرت، موفق به آزادی اسیران خود نشده و نخواهند شد. مجبورنمودن اشغالگران به آزادی ۱۵۰ نفر از اسیران زن و کودک ثمره اقدامات قهرمانانه قسام است.

وی گفت: طوفان الاقصی یک شکست راهبردی را به اشغالگران تحمیل کرد. گردان‌های ما به عملیات‌های خود تا آزادی فلسطین ادامه خواهند داد. تهدیدهای تو خالی اشغالگران مواضع ما را تغییر نخواهد داد. فریادهای حمایت اسیران آزاده از مقاومت حاکی از حمایت مردم از مقاومت و برنامه آن است.

حمدان ادامه داد: توجه خود بر اجرا و موفقیت توافق آتش‌بس که با میانجی‌گری قطر و مصر محقق شد را مورد تاکید قرار می‌دهیم. ما تمامی مواضعی که به مشارکت نیروهای بیگانه تحت هر عنوان در مدیریت غزه دلالت دارند را قاطعانه رد می‌کنیم.

وی افزود: مسئولیت سنگدلانه‌ترین جنایت‌های دوران معاصر بر عهده دولت آمریکاست. پافشاری ملت ما در بازگشت به خانه‌ها و مناطقشان خط بطلانی است بر طرح‌هایی که قصد کوچاندن آنان را دارد. از تمامی کشورهای جهان می‌خواهیم که تمامی انواع حمایت را افزایش بدهند و بیمارستان‌های صحرایی را در غزه راه‌اندازی کنند. ما خواستار فشار به اشغالگران برای آزادی فوری کادر پزشکی به ویژه دکتر محمد ابوسلمیه هستیم.