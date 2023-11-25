اذعان سیاستمدار جنگ طلب آمریکا به شکست اسرائیل در جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا با انتشار مقاله‌ای در روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» با اذعان به برتری حماس در برابر اسرائیل در جریان تن دادن تل آویو به شروط حماس در مبادله اسرا و آتش بس موقت بشردوستانه گفت: اسرائیل با پذیرش خواسته‌های حماس، پیروزی بزرگی را نصیب حماس کرد.

جان بولتون با ابراز تردید درباره دستیابی اسرائیل به هدف نهایی خود در ریشه کن کردن جنبش حماس در نوار غزه پس از تن دادن به توافق مبادله اسرا، آتش بس موقت را سنگ محکی برای آینده درگیری و زورآزمایی طرفین در مرحله پس از وقفه موقت جنگ دانست.

بولتون در مقاله خود با ادعای اینکه جنگجویان حماس از آتش بس چهار روزه برای بازیابی قوای خود ضد اسرائیل استفاده خواهند کرد، گفت: حماس با تله گذاری‌های جدید در جنوب غزه فرصت بیشتری برای انجام حمله‌های ضد ارتش اسرائیل کسب خواهد کرد.

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا با انتقاد از مقامات اسرائیلی و آمریکایی در تن دادن به یکی از شروط حماس در آتش بس موقت در عدم پرواز پهپادهای جاسوسی أثنا آتش بس ۴ روزه، مدعی شد که با این کار، ارتش از کسب اطلاعات درباره آخرین تحرکات مبارزان حماس در میدان درگیری ناتوان خواهد بود و نیز ممکن است بخشی از کمک‌های ارسالی به غزه به دستان حماس برای بازیابی قوای خود برسد.

بولتون با هشدار به مقامات صهیونیستی تاکید کرد که بزرگترین خطر پیش‌روی اسرائیل وقفه‌های کوتاه مدت جنگ در برابر حماس است، زیرا با این رویه، اسرائیل فرصت خود را برای ادامه حمله‌های مؤثر خود ضد نظامیان حماس از دست می‌دهد و حماس با استفاده از راهبرد وقفه‌های موقت نهایت استفاده را از آن علیه اسرائیل خواهد برد.

وی اضافه کرد که اسرائیل ممکن است با ادامه روند وقفه‌های آتش بس نه تنها در معرض فشارهای فزاینده جهانی در توقف دایمی جنگ قرار گیرد، بلکه خطر اساسی‌تر این است که تل آویو به هدف خود در نابودی حماس نرسد و چه بسا خطر بزرگ‌تری که هم‌اکنون در حال قوت گرفتن است این است که آمریکا حمایت خود را از مقامات تل آویو در ادامه دادن به جنگ بردارد.

به باور جان بولتون، دولت جو بایدن اگرچه در ابتدای جنگ غزه با ادبیات سیاسی قوی از حمله‌های اسرائیل ضد حماس حمایت کرد، اما اینک وی با افزایش فشار جریان چپ حزب دموکرات ناچار است حمایت خود را از ادامه درگیری‌ها در غزه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تعدیل کند.