به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شنبه شب گفت که این رژیم تا پیش از بازگرداندن تمام اُسرا، غزه را ترک نخواهد کرد.

وی در ادامه اظهاراتش گفت: «از تمامی فرصت‌ها برای بازگرداندن ربوده شدگان بیشتر استفاده خواهیم کرد و هر مذاکره‌ای برای آزادی آنها زیر آتش خواهد بود».

گردان‌های القسام –شاخه نظامی جنبش حماس فلسطین- خبر داد که آزادی دومین گروه از اسرای صهیونیست، منوط به این است که رژیم صهیونیستی اجازه دهد کامیون‌های امدادرسانی وارد شمال نوار غزه شوند.

به گفته این گروه، رژیم صهیونیستی به معیارهای آزادی اسرا که قبلاً بر سر آن توافق شده بود، پایبند نیست.

مرحله دوم تبادل اسرا میان گروه مقاومت حماس و رژیم اسرائیل قرار بود امروز و در دومین روز آتش‌بس موقت چهار روزه صورت بگیرد و مقرر شده بود که در مجموع ۵۶ نفر از اسرای دو طرف مبادله شوند.

آتش‌بس چهار روزه بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت حماس در نوار غزه از ساعت ۷ صبح روز گذشته (به وقت محلی) اجرایی شده است.

بعد از گذشت ۴۷ روز از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» توسط جنبش مقاومت اسلامی «حماس» علیه رژیم صهیونیستی و شکست میدانی ارتش اشغالگران در حمله زمینی به نوار غزه، کابینه رژیم اسرائیل، صبح روز چهارشنبه، توافق آتش‌بس با میانجیگری دولت قطر و مصر را پذیرفت.