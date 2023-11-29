نگرانی از افزایش درآمد مالیاتی/دریافت مالیات باید عادلانه باشد

ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: طبق تجربه‌های گذشته عمده درآمدهایی که در بودجه لحاظ می‌شد درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز بود که این موضوع از دولت جناب آقای هاشمی بسیار پررنگ بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل کمتر به دیگر درآمدها به خصوص درآمد مالیاتی توجه می‌شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مسئولان اجرایی نسبت به داشته‌های اقتصاد ایران کمترین توجه را دارند تاکید کرد: به عنوان نمونه اگرچه ایران صادرکننده پتروشیمی یا مواد معدنی است اما همین‌ها را نیز خام فروشی می‌کند بنابراین سود کمی از درآمد صادراتی را نسبت به دیگر کشورها عاید خود می‌کند این مسئله موجب شده است تا درآمد صادراتی ما نسبت به آنچه که می‌خواهیم وارد کنیم بسیار کمتر باشد به همین دلیل با کسری بودجه مواجه می‌شویم.

وی ادامه داد: در دولت پیشین دائماً در حال گرفتن وام از مراجع مختلف بودند که دولت سیزدهم مجبور به تسویه حساب و پرداخت بدهی‌های دولت پیشین شد. نکته‌ای که حائز اهمیت است این مسئله است که ۶۰ میلیون ایرانی حول خط فقر زندگی می‌کنند به طوری که حدود ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی هستند که تورم بالا موجب شده است زندگی آنها به خطر بیافتد.

رزاقی با اشاره به تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: همواره تورم موجود در کشور موجب شده است تا قدرت خرید کاهش پیدا کند به همین دلیل بهتر آن است که دولت در نظام بودجه ریزی خود نسبت به کنترل تورم توجه ویژه ای داشته باشد که خوشبختانه در بودجه سال آینده این موضوع به وضوح دیده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در قانون اساسی کشور تأمین وسایل اولیه زندگی افراد جامعه برعهده دولت است که متأسفانه در دولت‌های گذشته کمتر نسبت به این مسئله توجه شده است.

وی با تاکید بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ وابستگی کشور به نفت کاهش پیدا کرده اما در مقابل شاهد افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی هستیم که این موضوع یکسری نگرانی‌ها را در مردم ایجاد کرده است.

رزاقی نسبت به دریافت عادلانه مالیات تاکید کرده و اظهار داشت: دریافت مالیات از افراد جامعه باید عادلانه باشد. عده‌ای در مسیر دریافت مالیات برخلاف روند عادلانه رشد می‌کنند و برخی افراد دیگر نسبت به گذشته فقیر تر می‌شوند.

وی در خصوص تورم حاکم در کشور ادامه داد: در دولت پیشین تورم به طرز وحشتناکی افزایش یافت اما در دولت سیزدهم به همت رئیس جمهور و وزرای آن تورم با شیب نزولی روبه رو شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: میزان حقوق کارگران مناسب با تورم کشور نیست؛ امروز شاهد هستیم تمام خانواده باهم کار می‌کنند اما به دلیل بالابودن قیمت مسکن و اجاره بها توان پرداخت کرایه خانه با مشکلاتی همراه بوده است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت باید با ارائه بودجه‌های منظم توجه ویژه ای به بالابردن سطح رفاه در جامعه داشته باشد تا در یک برنامه ۵ ساله شرایط اقتصادی کشور بهتر شود.