به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «آیون بلارا» دبیر کل حزب چپگرای پودموس اسپانیا از جامعه بینالملل به دلیل سکوت در برابر تلاش رژیم صهیونیستی برای نابودی مردم فلسطین انتقاد کرد.
وی که پیش از این وزیر حقوق اجتماعی بوده در مراسمی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین که توسط پودموس در پایتخت مادرید برگزار شد، گفت: اروپایی که فشار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و حقوقی را علیه اسرائیل اعمال نکند، نمیتواند درباره حقوق بشر برای کسی سخنرانی کند.
او سیاست تلآویو در قبال فلسطینیها را استعماری توصیف کرد و گفت: چرا اسرائیل بدون مجازات به نسل کشی علیه فلسطین ادامه میدهد.
وی با بیان اینکه نسل کشی سیستماتیک فلسطینیان توسط اسرائیل خیلی زودتر از ۷ اکتبر آغاز شد، تاکید کرد که این روند باید پایان یابد.
دبیر کل حزب پودموس از دولتهای اروپایی خواست که منصف باشند و افزود: باید تحریمهایی را علیه اسرائیل اعمال کنند، زیرا روسیه به خاطر جنگش علیه اوکراین با تحریم مواجه شده است.
این سیاستمدار اسپانیایی افزود: دولتهای اروپایی نباید در این نسل کشی شریک باشند. اسرائیل یک قتل عام غیرانسانی مرتکب و جامعه بینالملل در مورد آن سکوت کرد.
وی رسانه های بزرگ را متهم کرد که به گونهای رفتار میکنند که گویی فلسطینیها هیچ نام و خانوادهای ندارند در حالی که تمام جزئیات مربوط به کشته شدن اسرائیلیها را گزارش میدهند.
او بار دیگر خواستار قطع کامل روابط دیپلماتیک با اسرائیل شد.
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