  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۴

نخست‌وزیر اسپانیا: اقدامات اسرائیل در غزه غیرقابل قبول است

رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر اسپانیا مبنی بر غیرقابل قبول بودن اقدامات این رژیم در نوار غزه، سفیر خود در مادرید را برای مشورت فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا گفت که آنچه اسرائیل در غزه انجام می‌دهد غیرقابل قبول است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سانچز که مواضعی در مخالفت با تجاوزات اسرائیل به نوار غزه اتخاذ کرده است، افزود: به دلیل تعداد بالای غیرنظامیان کشته شده در نوار غزه، من در احترام اسرائیل به قوانین بین‌المللی انسانی تردید دارم.

منابع عبری زبان هم اعلام کردند که وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به این اظهارات نخست‌وزیر اسپانیا، سفیر خود در مادرید را برای مشورت فرا خوانده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اشغالگر نیز گزارش داد که وزارت خارجه این رژیم در صدد احضار و توبیخ سفیر اسپانیا به خاطر اظهارات نخست‌وزیر این کشور است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها