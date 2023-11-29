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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛

افزایش آلودگی هوای کلانشهرها از امروز تا اواسط هفته آینده

افزایش آلودگی هوای کلانشهرها از امروز تا اواسط هفته آینده

سازمان هواشناسی کشور از افزایش آلودگی هوای کلانشهرها از امروز تا اواسط هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: از امروز تا اواسط هفته آینده در شهرهای صنعتی نظیر تهران, کرج، اراک، اصفهان و تبریز به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

همچنین بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حال حاضر میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۷۷ روز هوای قابل قبول، ۶۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۰ روز هوای قابل قبول، ۹۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5953132

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