افزایش آلودگی هوای کلانشهرها از امروز تا اواسط هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: از امروز تا اواسط هفته آینده در شهرهای صنعتی نظیر تهران, کرج، اراک، اصفهان و تبریز به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

همچنین بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حال حاضر میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۷۷ روز هوای قابل قبول، ۶۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۰ روز هوای قابل قبول، ۹۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.