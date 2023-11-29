تلاش غرب برای جلوگیری از حضور روسیه درسازمان امنیت و همکاری اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: شاهد تلاش‌ های بخشی از مجموعه غرب برای جلوگیری از مشارکت عادی روسیه در شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این ارتباط ادامه داد: مجوز حضور چند خبرنگار روس در شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا صادر نشده است.

وی در ادامه اضافه کرد: اظهارات آراخامیا مقام اوکراینی درباره مذاکرات سال ۲۰۲۲ تاییدی بر دست نشاندگی رژیم زلنسکی است... پیوستن مولداوی به تحریم ها علیه روسیه بی پاسخ نخواهد ماند.

ماریا زاخارووا ادامه داد: خروج تدریجی اتباع خارجی از گذرگاه رفح به حالت تعلیق درآمده است؛ امیدواریم این روند هر چه سریع تر ازسر گرفته شود.

وی در ادامه به اقدامات تبلیغاتی لندن با هدف دامن زدن به روسیه هراسی اشاره و تصریح کرد: نشست امنیت غذایی در لندن تلاشی از سوی بریتانیا برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود در قبال این بحران است.

این مقام روس با اشاره به تنش آفرینی های ناتو در بالکان تأکید کرد: آمریکا و اتحادیه اروپا چشم خود را بر حقوق صرب های کوزوو می بندند، ناتو باید سیاست بی ثبات کردن بالکان را متوقف کند.