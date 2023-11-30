  1. استانها
  2. یزد
۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام شد؛

قول مساعد برای تخصیص نیرو و تجهیزات به آتش‌نشانی یزد

قول مساعد برای تخصیص نیرو و تجهیزات به آتش‌نشانی یزد

یزد- رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای تخصیص نیرو و تجهیزات به آتش نشانی یزد قول مساعد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ایستگاه و تجهیزات سازمان آتش نشانی یزد بازدید کرد و برای تامین نیرو و تجهیزات مورد نیاز قول مساعد داد.

مهدی سلیمی در این بازدید در جریان تعداد نیرو و تجهیزات سازمان آتش نشانی یزد قرار گرفت و از افزایش نیروهای آتش نشان در سراسر کشور از جمله یزد خبر داد.

حمیدرضا رحیم دل، معاون خدمات شهری شهرداری یزد و سعید پاک سرشت رئیس سازمان آتش‌نشانی یزد در این بازدید توضیحاتی درباره وضعیت سازمان و نیازها به ویژه در بافت تاریخی یزد ارائه کردند.

کد خبر 5954367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها