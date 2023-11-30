به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ایستگاه و تجهیزات سازمان آتش نشانی یزد بازدید کرد و برای تامین نیرو و تجهیزات مورد نیاز قول مساعد داد.

مهدی سلیمی در این بازدید در جریان تعداد نیرو و تجهیزات سازمان آتش نشانی یزد قرار گرفت و از افزایش نیروهای آتش نشان در سراسر کشور از جمله یزد خبر داد.

حمیدرضا رحیم دل، معاون خدمات شهری شهرداری یزد و سعید پاک سرشت رئیس سازمان آتش‌نشانی یزد در این بازدید توضیحاتی درباره وضعیت سازمان و نیازها به ویژه در بافت تاریخی یزد ارائه کردند.