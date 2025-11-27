به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست محور تاریخی خیابان نبیاکرم (ص) شهر شاهدیه عصر پنجشنبه، با حضور کوروش امیدیپور، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به بهرهبرداری رسید. این طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال و در مساحتی حدود پنجهزار متر مربع اجرا شده است.
در جریان بازدید کوروش امیدیپور از شهرداری شاهدیه، مجموعهای از پروژههای عمرانی و خدماتی در بافت تاریخی و قدیمی این شهر مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امور شهرداریها در حاشیه این بازدیدها اظهار داشت: اجرای سنگفرشها، بازگشایی و آسفالت معابر از جمله اقداماتی است که نقش بسزایی در ارتقای سیمای شهری، احیای بافت تاریخی و تسهیل رفتوآمد شهروندان دارد.
وی همچنین از ساختمان جدید ایستگاه آتشنشانی شاهدیه بازدید و روند آمادهسازی آن را ارزیابی کرد. این مجموعه با طراحی مناسب، فضای کارآمد و استحکام مطلوب، با رویکردی آیندهنگرانه ساخته شده و پیشبینی میشود در سالهای آتی پاسخگوی نیازهای ایمنی و امدادی شهر باشد.
امیدیپور در سخنان خود تأکید کرد: رسالت اصلی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، پشتیبانی فنی، مالی، مدیریتی و اجرایی از شهرداریهای سراسر کشور است. برای شهرداریهای استان یزد و بهویژه شاهدیه، تأمین ماشینآلات و تجهیزات امداد و نجات از منابع سازمان در دستور کار قرار دارد و حمایتهای مالی نیز ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه درباره تأمین نیروی انسانی ایستگاه آتشنشانی شاهدیه گفت: با توجه به ضرورت رعایت ضوابط استخدامی و برگزاری آزمونها، مقرر شد با همکاری استانداری یزد راهکارهایی برای رفع کمبود نیرو در این مجموعه بررسی و اجرا شود.
افتتاح فاز نخست محور تاریخی نبیاکرم (ص) و ارزیابی ساختمان آتشنشانی شاهدیه، بخشی از برنامه بازدید معاون امور شهرداریها از پروژههای شهری استان یزد است که با هدف توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت خدمات شهری انجام گرفته است.
