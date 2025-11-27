  1. استانها
  2. یزد
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

فاز اول محور تاریخی نبی‌اکرم(ص) در شاهدیه به بهره‌برداری رسید

فاز اول محور تاریخی نبی‌اکرم(ص) در شاهدیه به بهره‌برداری رسید

یزد_ فاز نخست محور تاریخی خیابان نبی‌اکرم(ص) در شهر شاهدیه استان یزد، با حضور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست محور تاریخی خیابان نبی‌اکرم (ص) شهر شاهدیه عصر پنجشنبه، با حضور کوروش امیدی‌پور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به بهره‌برداری رسید. این طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال و در مساحتی حدود پنج‌هزار متر مربع اجرا شده است.

در جریان بازدید کوروش امیدی‌پور از شهرداری شاهدیه، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و خدماتی در بافت تاریخی و قدیمی این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امور شهرداری‌ها در حاشیه این بازدیدها اظهار داشت: اجرای سنگ‌فرش‌ها، بازگشایی و آسفالت معابر از جمله اقداماتی است که نقش بسزایی در ارتقای سیمای شهری، احیای بافت تاریخی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان دارد.

وی همچنین از ساختمان جدید ایستگاه آتش‌نشانی شاهدیه بازدید و روند آماده‌سازی آن را ارزیابی کرد. این مجموعه با طراحی مناسب، فضای کارآمد و استحکام مطلوب، با رویکردی آینده‌نگرانه ساخته شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی پاسخگوی نیازهای ایمنی و امدادی شهر باشد.

امیدی‌پور در سخنان خود تأکید کرد: رسالت اصلی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پشتیبانی فنی، مالی، مدیریتی و اجرایی از شهرداری‌های سراسر کشور است. برای شهرداری‌های استان یزد و به‌ویژه شاهدیه، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات امداد و نجات از منابع سازمان در دستور کار قرار دارد و حمایت‌های مالی نیز ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه درباره تأمین نیروی انسانی ایستگاه آتش‌نشانی شاهدیه گفت: با توجه به ضرورت رعایت ضوابط استخدامی و برگزاری آزمون‌ها، مقرر شد با همکاری استانداری یزد راهکارهایی برای رفع کمبود نیرو در این مجموعه بررسی و اجرا شود.

افتتاح فاز نخست محور تاریخی نبی‌اکرم (ص) و ارزیابی ساختمان آتش‌نشانی شاهدیه، بخشی از برنامه بازدید معاون امور شهرداری‌ها از پروژه‌های شهری استان یزد است که با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت خدمات شهری انجام گرفته است.

کد خبر 6670305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها