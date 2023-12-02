کاهش اطاله دادرسی مطالبه مهم مردم از دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر شنبه در نشست با مردم کنگان اظهار داشت: در تمامی حوزه‌های قضایی می بایست مردم به مسوولان قضایی دسترسی آسان داشته باشند و درخواست ها و دغدغه های خود را به آنها ارائه دهند تا بررسی و رسیدگی شود.

وی افزود: امروز نیز در جمع مردم شهرستان کنگان حضور پیدا کردیم و با برگزاری دیدار حضوری و چهره به چهره به درخواست های قضایی و حقوقی آنها رسیدگی و دستورات لازم صادر شد.

مهرانگیز با اشاره به اینکه از خواسته های مردم رفع اطاله دادرسی است گفت: در صدد هستیم زمان رسیدگی ها را به حد مطلوب برسانیم و می بایست مرجع رسیدگی کننده در کلیه حوزه های قضایی روند پرونده را با سرعت و دقت در زمان مناسب قانونی پیش برد تا موجب اطاله دادرسی و به زحمت افتادن مردم نشود.

وی افزود: از دیگر مواردی که در این دیدار مورد خواست مردم بود مربوط به مشکلات زمین و ملکی بود که با ارایه طریق، پاسخگویی و دستورات لازم صادر شد.

کاهش جمعیت کیفری

مهرانگیز یکی از موضوعات مورد درخواست مراجعین در این دیدار، استفاده از تسهیلات و ارفاقات قانونی دانست و گفت: یکی از سیاست های قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری است که در این راستا مسوولان و قضات استان علاوه بر بازدید از همه زندان‌های استان و رسیدگی به پرونده های تمامی زندانیان، در دیدارهای مردمی نیز به درخواست‌های این قبیل خواسته‌ها پاسخ داده و تا جایی که قانون این امکان را داده باشد از این ارفاقات استفاده می‌کنند.

مهرانگیز گفت: تعدادی از این مراجعین نیز به رای صادره از تجدید نظر معترض بودند و تقاضای ماده ۴۷۷ داشتند که در این خصوص نیز دستورات لازم جهت رسیدگی مجدد در کمیسیون این ماده صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: تعدادی از افراد مطالباتی داشتند که در راستای احقاق حقوق عامه و حقوق بیت المال بود که به دادستان تاکید شد این موارد را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.