مهرانگیز: تسهیل دسترسی مردم به عدالت اولویت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار مردمی با تاکید بر اولویت دستگاه قضایی در خدمترسانی صادقانه و گرهگشایی از کار مردم اظهار داشت: سیاست اصلی دستگاه قضا، تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت و کاهش فاصله میان مردم و مسئولان قضایی است.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر افزود: برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی فرصتی است تا ضمن آگاهی از مشکلات مردم، اقدامات لازم برای احقاق حق در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
عالیترین مقام قضایی استان بوشهر با اشاره به لزوم حساسیت ویژه در جلوگیری از اطاله دادرسی افزود: تکریم مراجعان، بررسی دقیق و منصفانه ادعاها و سرعتبخشی توام با دقت در صدور آرا از وظایف مهم همکاران ما در تمامی شعب دادسراها و محاکم عمومی، انقلاب و تجدیدنظر استان است تا مراجعان بدون دغدغه و سردرگمی حقوقی، نتایج دادرسی را دریافت کنند.
در راستای تداوم رویکرد ارتباط بیواسطه با مردم و تکریم اربابرجوع، مهدی مهرانگیز، رئیسکل دادگستری استان بوشهر، در دیدار چهرهبهچهره، به بررسی و پیگیری درخواستهای حقوقی و قضایی ۶۰ نفر از مراجعین پرداخت.
در این نشست مردمی که با هدف تسهیل دسترسی عموم مردم به مسئولان عالی قضایی استان و رفع موانع حقوقی برگزار شد، رئیسکل دادگستری بوشهر در دیدار چهرهبهچهره، به بررسی و پیگیری درخواستهای حقوقی و قضایی ۶۰ نفر از مراجعین پرداخت و پس از استماع مستقیم اظهارات و دغدغههای مراجعان و بررسی دقیق مستندات و لوایح، دستورات قانونی و پیگیرانهای را برای تسریع در روند رسیدگیها، اعمال ارفاقات قانونی مجاز و رفع اطاله دادرسی صادر کرد.
در این نشست که با همراهی و حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونین قضایی برگزار شد، پروندههای گوناگونی در حوزههای مختلف حقوقی، کیفری، اجرای احکام و درخواستهای تخفیف یا مساعدتهای قانونی مورد ارزیابی قرار گرفت و تدابیر لازم جهت حلوفصل مطالبات اتخاذ شد.
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