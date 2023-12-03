طرح ملی لاله های روشن در سراسر استان کرمان اجرا می شود

رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: طرح ملی لاله‌های روشن با هدف پاسداشت و یادبود بیش از یکهزار و ۸۰۰ شهید دانش‌آموز و فرهنگی در مدارس سراسر استان عملیاتی و اجرا می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری یادواره ۱۳۶ شهید دانش آموز زیر ۱۵ سال استان کرمان در جیرفت گفت: شهدای فرهنگی و دانش‌آموزان با خون خود انقلاب اسلامی را در مقابل هجمه فرهنگی دشمنان بیمه کردند و امروز باید اهداف و سیره آنها در مدارس بین نسل جوان گسترش یابد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه برگزاری یادواره شهیدان فرصتی برای بیان خاطرات، تبیین اهداف آنها است و نقش مهمی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار دارد، گفت: باید فرهنگیان در کنار مسائل آموزشی، فرهنگ سازی اهداف شهیدان دانش آموزان را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

وی گفت: همسو با اجرای طرح ملی لاله‌های روشن، هر مدرسه یکی از شهدای دانش‌آموز یا فرهنگی ناحیه و یا منطقه خود را به عنوان شهید شاخص انتخاب و با مشارکت دانش آموزان ضمن برگزاری یادواره آن شهید، آثار فرهنگی نیز تولید می‌کنند.

رضایی بیان کرد: در طرح ملی لاله‌های روشن، دانش آموزان با اجرای سرود، دلنوشته، دکلمه، برپایی یادمان شهدا و عکس، علاوه بر آشنایی با سیره و منش شهدا و انتقال پیام‌های آموزشی تربیتی، نسبت به انتقال فرهنگ شهید و شهادت نیز گام‌های مؤثری برخواهند داشت.