  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

همسفره با ایران_۲

آخرین وضعیت برقراری تجارت آزاد با پاکستان/ بررسی فهرست کالاها

آخرین وضعیت برقراری تجارت آزاد با پاکستان/ بررسی فهرست کالاها

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سند پایه تجارت آزاد با پاکستان سالها قبل نهایی شده بود، گفت: در کارگروه های مشترک، در حال بررسی فهرست کالاهای قابل معامله در قالب تجارت آزاد هستیم.

محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد برقراری تجارت آزاد با پاکستان اظهار کرد: سند پایه تجارت آزاد با پاکستان سال‌ها قبل نهایی شده بود منتهی روی فهرست کالاها باید به جمع بندی برسیم که در این راستا مذاکرات با پاکستان شروع شده و قرار است در کارگروه‌های مشترکی بررسی‌های لازم را در خصوص فهرست کالاها انجام دهیم.

وی افزود: موضوع فهرست کالاها موضوع سختی است زیرا هر صنعتی دنبال این است که حداقل امتیاز را به طرف مقابل دهد بنابراین کار کردن روی فهرست کالاها، فرایند دشواری محسوب می‌شود؛ منتهی ما به مدل خوبی رسیده‌ایم پیش بینی این است تجارت آزاد با پاکستان هر چه زودتر نهایی شود.

قنادزاده با بیان اینکه قرار است مراکز تجاری طی ماه‌های آینده در پاکستان افتتاح شود، گفت: تاکنون بیشترین سطح تجارت دو کشور نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار بوده است که می‌توان این عدد را تا ۵ میلیارد دلار هم افزایش داد.

کد مطلب 5956163
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها