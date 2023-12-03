آخرین وضعیت برقراری تجارت آزاد با پاکستان/ بررسی فهرست کالاها

محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد برقراری تجارت آزاد با پاکستان اظهار کرد: سند پایه تجارت آزاد با پاکستان سال‌ها قبل نهایی شده بود منتهی روی فهرست کالاها باید به جمع بندی برسیم که در این راستا مذاکرات با پاکستان شروع شده و قرار است در کارگروه‌های مشترکی بررسی‌های لازم را در خصوص فهرست کالاها انجام دهیم.

وی افزود: موضوع فهرست کالاها موضوع سختی است زیرا هر صنعتی دنبال این است که حداقل امتیاز را به طرف مقابل دهد بنابراین کار کردن روی فهرست کالاها، فرایند دشواری محسوب می‌شود؛ منتهی ما به مدل خوبی رسیده‌ایم پیش بینی این است تجارت آزاد با پاکستان هر چه زودتر نهایی شود.

قنادزاده با بیان اینکه قرار است مراکز تجاری طی ماه‌های آینده در پاکستان افتتاح شود، گفت: تاکنون بیشترین سطح تجارت دو کشور نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار بوده است که می‌توان این عدد را تا ۵ میلیارد دلار هم افزایش داد.