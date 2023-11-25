برقراری تجارت آزادِ محصولات کشاورزی میان ایران و هندوستان

سید محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد سرنوشت برقراری تجارت ترجیحی میان ایران و هندوستان اظهار کرد: مذاکرات زیادی با هندوستان به جهت برقراری تجارت ترجیحی انجام دادیم منتهی این کشور موافق انعقاد این قرارداد نیست.

وی افزود: بنابراین پرونده تجارت ترجیحی میان ایران و هندوستان از طرف این کشور بسته شد.

قنادزاده تصریح کرد: منتهی در سفر اخیری که به هندوستان داشتیم، طرف هندی موافقت کرد که به صورت محدود تجارت آزاد میان دو کشور برقرار شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این تجارت آزاد در حوزه اقلام کشاورزی خواهد بود که در اولین جلسه کمیته کشاورزی دو کشور در مورد جزئیات آن صحبت خواهیم کرد.

وی در مورد زمان برگزاری کمیته کشاورزی تصریح کرد: منتظریم طرف هندی زمان جلسه را اعلام کند ولی به احتمال زیاد به زودی این کمیته تشکیل جلسه خواهد داد.

به گزارش مهر، در اغلب سال‌ها هند جزو پنج شریک اصلی صادرات و واردات ایران بوده است که بر همین اساس در نیمه نخست امسال میزان صادرات ایران به هند ۳.۸ میلیون تن کالا به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار (رشد ۶۸ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش) و میزان واردات از هند نیز ۷۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۹۸۷ میلیون دلار (کاهش ۱۷ درصدی در وزن و ۳۱ درصدی در ارزش) بوده است.