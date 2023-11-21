برقراری تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا از ابتدای ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنادزاده امروز در نشست خبری اظهار کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان تشکیل شده است و این اتحادیه از سال ۲۰۱۵ شکل گرفته که با جمعیت ۱۸۳ میلیون نفری ظرفیت خوبی را برای صادرات ما فراهم خواهد کرد.

معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا سالانه ۳۸۰ میلیارد دلار واردات دارند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ قرارداد موقت تجارت ترجیحی ایران با این ۵ کشور منعقد شد که در نتیجه آن در سال اول انعقاد قرارداد، صادرات ما به این کشور رشد ۸۰ درصدی داشت.

قنادزاده در مورد آخرین وضعیت برقراری تجارت آزاد با اوراسیا گفت: از سال ۹۹ مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شده است که طی یکی دو ماه آینده ۵ کشور سند نهایی تجارت آزاد را امضا خواهند کرد.

وی ادامه داد: پس از آن نیز این سند در مجالس کشورها باید به تصویب برسد که پس از تصویب، پیش بینی می‌شود تجارت آزاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از ابتدای سال شمسی آینده آغاز می‌شود.

معاون ارتقا کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با امضا سند همکاری تجارت آزاد ایران و اوراسیا تعرفه کالاهای وارداتی بین کشورها صفر می‌شود. بر این اساس می‌توانیم جهش بزرگی در صادرات داشته باشیم.

قنادزاده تصریح کرد: از ۱۰۰ درصد کالاهای تجاری ما ۸۷ درصد در لیست تجارت آزاد با تعرفه صفر قرار می‌گیرد، اما برخی کالاهای ممنوعه وارداتی مانند برخی محصولات کشاورزی و صنایع نساجی در فهرست تجارت آزاد با تعرفه آزاد قرار نمی‌گیرد و کالاهایی مانند خودرو با همان تعرفه‌ای که برای آن تعیین شده وارد می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مجموع مذاکرات سخت و چند جانبه است، یادآور شد: پارسال اسناد پایه توافقنامه تجارت آزاد نهایی شد و بعد کشورها وارد تبادل لیست شدند؛ بنابراین مدت زیادی درگیر مذاکره بر سر لیست کالاها بودیم که بالاخره لیست کالاها نهایی شد که همانطور که اشاره کردم تا یکی دو ماه آینده لیست مذکور امضا می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تجارت ایران با کشورهای اوراسیا ۳۰ میلیارد دلار است، گفت: در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ صادرات ما به کشورهای اوراسیا رشد ۲۸ درصدی داشته به طوری‌که از صادرات یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلاری سال ۱۴۰۰ به صادرات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۱ رسیدیم.

قنادزاده افزود: در هفت ماهه ابتدای امسال نیز صادرات ما به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ۹۱۳ میلیون دلار بوده است که به این ترتیب ۲۰ درصد رشد صادرات نسبت به ۷ ماهه سال گذشته داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه اوراسیا اجلاس‌های کمیسیون مشترک و کارگروه‌هایی نیز برگزار می‌شود، گفت: اجلاس کمیسیون مشترک با روسیه، اجلاس کمیسیون مشترک با قزاقستان، اجلاس کمیسیون مشترک با عمان و کارگروه صنعت و معدن و تجارت با روسیه نیز برگزار می‌شود.

قنادزاده افزود: در نمایشگاه اوراسیا ۸۰ شرکت ایران و ۲۰ شرکت از کشورهای اوراسیایی حضور خواهند داشت که شرکت‌های فعال در زمینه‌های کشاورزی، مواد غذایی، صنعتی، خودرو، شیمیایی و پتروشیمی، لوازم خانگی، سیم و کابل، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، نفت و گاز، معدنی، دارو و تجهیزات پزشکی، رنگ و رزین، معدن حضور خواهند داشت. اولین دور از نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در تیرماه سال ۱۴۰۰ در تهران برگزار شد و دومین دور این نمایشگاه در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ آذرماه در تهران برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: ۸۰ شرکت ایرانی در بخشهای ماشین الات مالی بانکی صنایع غذایی سرمایه گذاری معدن نفت گاز پتروشیمی گروه‌های مختلف صنعتی خودروسازان و مناطق آزاد در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

معاون سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: ۲۴ شرکت خارجی نیز از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که شامل شرکتهای بزرگ این کشورها از جمله در بخش بانک و خودروسازی است.