نبض فولاد در ۸ ماهه امسال/ افزایش ۷۶۱ درصدی صادرات کنسانتره

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار مربوط به صادرات فولاد در ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد که در این بازه زمانی صادرات تیرآهن نسبت به ۸ ماهه ابتدای سال گذشته ۳۴ درصد رشد داشته و از ۹۱ هزار تن سال گذشته به ۱۲۲ هزار تن در سال جاری افزایش یافته است.

همچنین صادرات میلگرد از ۱۶۷۵ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۹۱ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده که بیانگر افت ۵ درصدی است. صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع هم افزایش ۲۶.۸ درصدی یافته است.

بنابراین صادرات کل مقاطع طویل فولادی با افت ۱.۲ درصدی از ۱۸۷۸ هزار تن در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۱۸۵۵ هزار تن در ۸ ماهه امسال رسیده است.

صادرات ورق سرد و ورق پوشش دار به ترتیب با کاهش ۶۴.۳ و ۳۶.۸ درصد مواجه شده است اما در مقابل صادرات ورق گرم رشد ۲۹.۵ درصدی داشته است.

به این ترتیب صادرات کل مقاطع تخت فولادی از ۲۶۵ هزار تن به ۲۹۵ هزار تن رسیده که بیانگر رشد ۱۱.۳ درصدی است.

در مجموع صادرات کل محصولات فولادی در ۸ ماهه امسال ۲۱۵۰ هزار تن بوده که در مقایسه با ۸ ماهه پارسال که ۲۱۴۳ هزار تن بوده افزایش جزئی ۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

صادرات بیلت و بلوم و اسلب نیز در ۸ ماهه امسال به ترتیب با کاهش ۲ درصدی و افزایش ۳۷.۶ درصد مواجه شده است.

بنابراین در مجموع صادرات فولاد میانی از ۴۵۷۰ هزار تن به ۴۹۰۸ هزار تن رسیده که بیانگر رشد ۷.۴ درصدی است.

صادرات آهن اسفنجی در ۸ ماهه سال گذشته ۵۴۳ هزار تن بوده که با رشد ۱۰۱.۷ درصدی در ۸ ماهه امسال به ۱۰۹۵ هزار تن افزایش یافته است.

صادرات گندله و کنسانتره سنگ آهن نیز در این مدت به ترتیب با افزایش ۱۱۵ و ۷۶۰.۹ درصدی مواجه بوده است.