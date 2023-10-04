کارنامه صادرات فولاد در نیمه اول ۱۴۰۲/ صادرات ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت صادرات فولاد در ۶ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که مجموع صادرات فولاد و محصولات فولادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ رشد ۲۰ درصدی داشته است.

با این حال مجموع صادرات فولاد ایران در ۶ ماهه ۱۴۰۲ به سطح ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارت دیگر، صادرات فولاد کشور به دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌های انرژی و مقررات ارزی طی ۲ سال اخیر درجا زده است!

بر اساس این آمار صادرات تیرآهن در ۶ ماهه ابتدایی امسال نسبت به ۶ ماهه ابتدای سال گذشته ۶۰.۷ درصد رشد داشته و از ۵۶ هزار تن سال گذشته به ۹۰ هزار تن در سال جاری افزایش یافته است.

همچنین صادرات میلگرد از ۱۱۳۷ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۲۳ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده که بیانگر افت ۱.۲ درصدی است. صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع هم افزایش ۴۲ درصدی یافته است.

صادرات کل مقاطع طویل فولادی با رشد ۳.۸ درصدی از ۱۲۵۹ هزار تن در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱۳۰۷ هزار تن در ۶ ماهه اول امسال افزایش یافته است.

صادرات ورق سرد و ورق پوششدار به ترتیب با کاهش ۷۲.۷ و ۳۴.۱ درصد مواجه شده است اما در مقابل صادرات ورق گرم رشد ۷۵.۹ درصدی داشته است.

صادرات کل مقاطع تخت فولادی هم از ۱۶۴ هزار تن به ۲۳۱ هزار تن رسیده که بیانگر رشد ۴۰.۹ درصدی است.

در مجموع صادرات کل محصولات فولادی در نیمه نخست امسال ۱۵۲۸ هزار تن بوده که در مقایسه با نیمه نخست پارسال که ۱۴۲۳ هزار تن بوده افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

صادرات بیلت و بلوم و اسلب نیز در ۶ ماهه ابتدای امسال به ترتیب با رشد ۱۸.۲ و ۴۷.۶ درصد مواجه شده است.

در مجموع صادرات فولاد میانی از ۲۹۳۷ هزار تن به ۳۶۹۰ هزار تن رسیده که بیانگر رشد ۲۵.۶ درصدی است.

صادرات آهن اسفنجی در ۶ ماهه اول سال گذشته ۳۱۲ هزار تن بوده که با رشد ۱۸۰.۱ درصدی در ۶ ماهه ابتدای امسال به ۸۷۶ هزار تن افزایش یافته است.

صادرات گندله و کنسانتره سنگ آهن نیز در این مدت به ترتیب با افزایش ۱۲۱ و ۶۲۴.۵ درصدی مواجه بوده است.