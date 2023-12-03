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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

در دیدار با دادستان دیوان بین‌المللی کیفری مطرح شد؛

درخواست ابومازن برای تسریع محاکمه صهیونیست‌ها در محکمه بین‌المللی

درخواست ابومازن برای تسریع محاکمه صهیونیست‌ها در محکمه بین‌المللی

رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار تسریع محاکمه نظامیان رژیم صهیونیستی به اتهام جنایت جنگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان نشست با کریم اسد احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، از وی خواست تا روند محاکمه نظامیان اسرائیلی متهم به جنایت جنگی علیه فلسطینیان را تسریع کند.

خبرگزاری فلسطین نوشته است که عباس، کریم اسد احمد خان را در جریان تحولات اخیر در فلسطین و همچنین نسل‌کشی و پاکسازی قومی فلسطینیان به دست ارتش اسرائیل قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) مدعی شد که به زیرساخت و انبار نگهداری تسلیحات متعلق به مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در نوار غزه حمله کرده و سه عضو حماس را کشته (به شهادت رسانده) است.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به حملات نیروی دریایی این رژیم به اهداف حماس ظرف ۲۴ ساعت اخیر نیز اشاره شده است. پس از عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین موسوم به «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، صهونیست‌ها در اقدامی تلافی‌جویانه و وحشیانه نوار غزه را هدف حملات و بمباران گسترده و بی‌وقفه قرار داده‌اند به طوری که در پی این حملات تاکنون شمار زیادی از ساکنان غزه که عمده آنها زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 5956417

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