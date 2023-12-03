کارشناسان صهیونیست:حماس شکست نخورده وآماده یک نبرد طولانی مدت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کارشناسان صهیونیست در گفتگو با رادیو رژیم صهیونیستی اذعان کردند: جنبش حماس همچنان از نقطه فروپاشی و شکست به دور است.
این کارشناسان صهیونیست ادامه دادند: نیروهای حماس آماده ادامه درگیریهای کنونی برای مدت طولانی هستند.
آنها تصریح کردند: یحیی السنوار (رهبر حماس در غزه) همچنان کنترل اوضاع را به دست داشته و شرایط را مدیریت میکند.
در همین راستا رسانههای صهیونیستی نیز گزارش دادند: بزرگترین ترس ما از این جنگ، خودمان هستیم به این معنی که میترسیم بدون تحقق پیروزی، این جنگ به پایان برسد.
سرلشکر «گیورا آیلند» رئیس سابق شعبه عملیات و برنامهریزی ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر اذعان کرده بود که هیچ نشانهای دال بر شکست حماس وجود ندارد.
وی تصریح کرد: مبارزان حماس را میبینیم که با پهپادهای خود و موشکهای ضدزره دست به عملیاتهایی از قبل برنامهریزی شده و پیچیده میزنند و قادر به جایجایی نیروها از مکانی به مکان دیگر هستند و حداقل بر ۸۰ درصد از زیرساختهای زیرزمینی کنترل کامل دارند و میدانند چگونه به اقدامات ما واکنشی سریع داشته باشند.
آیلند اظهار داشت که غزه هنوز هم مستحکمترین هدف و نقطه در جهان است.
در همین حال، روزنامه معاریو نیز اعلام کرد که افسران اسرائیلی اعتراف کردند که مهارت و توان رزمی نیروهای حماس بسیار بالاتر از چیزی است که تصورش را میکردند.
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