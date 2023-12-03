قطار بایکوت رژیم صهیونیستی به ایستگاه ایتالیا رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، صدها نفر در شهر رم پایتخت ایتالیا با برپایی تظاهراتی ضمن حمایت از مردم فلسطین خواستار تحریم کالاهای تولید شده توسط شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی شدند.

آنها از مردم ایتالیا خواستند تا از خرید کالاهای شرکت‌های حامی و مرتبط با رژیم صهیونیستی خودداری کنند.

همچنین برخی سازمان‌های مردم نهاد هم در این تظاهرات حضور داشته و پلاکاردهایی با عنوان «اسرائیل را بایکوت کنید» و «نسل کشی را متوقف کنید» را با خود حمل می‌کردند.

در این گردهمایی تظاهرکنندگان خواستار تحریم محصولات و خدمات برخی شرکت‌های چند ملیتی که از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند و تولیدات خود شرکت‌های صهیونیستی شدند.

این افراد البته اعلام کردند که قصد دارند در نقاط مختلف ایتالیا تظاهرات مشابهی را به راه انداخته تا آگاهی مردم این کشور را نسبت به لزوم بایکوت اسرائیل افزایش دهند.

از روز جمعه آتش بس بین نیروهای مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی پایان یافته و اسرائیل بمباران غزه را از سر گرفته است.