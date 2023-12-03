به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقه طرح‌های شخصیت ملی پارس آرا با هدف شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی برای طراحی و توسعه شخصیت آغاز شد که بستری برای شخصیت پردازی کودک و نوجوان و توسعه زنجیره محصولات فرهنگی ایرانی برای کودکان و نوجوانان است.

پارس‌آرا یا مسابقه ملی شخصیت‌پارسی، مسابقه ملی ارائه شخصیت‌ها است که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حوزه هنری کودک و نوجوان و با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار می‌شود.

مهلت شرکت در نخستین دوره مسابقه ملی طراحی و بازارپردازی شخصیت‌های پارسی «پارس‌آرا»، شنبه ۲۰ آبان به اتمام رسید و این مسابقه توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری کودک و نوجوان و نیز جمعی از پیشکسوتان صنایع خلاق، متولیان و نقش‌آفرینان در حوزه شخصیت‌پردازی با حمایت ویژه ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

مسابقه «پارس‌آرا» بستری رقابتی و شفاف برای ارائه طرح‌های شخصیت است. طرح‌های منتخب در فرآیند پارس‌آرا با مشارکت کسب و کارهای فرهنگ‌بنیان موفق به توسعه سبک‌های اقتصادی مبتنی بر بازارپردازی شخصیت‌ها است و از طریق جلب مشارکت‌های فرهنگی و اقتصادی در نمایشگاه پایانی، زمینه توسعه زنجیره محصولات فرهنگی و رسانه‌ای شخصیت‌ها فراهم می‌شود.

نخستین دوره مسابقه ملی طراحی و بازارپردازی شخصیت‌های پارسی «پارس آرا» در رشته‌های پویانمایی، بازی‌های ویدئویی، نشر مکتوب، نشر دیجیتال و سرگرمی‌های فیزیکی برگزار می‌شود.

برگزیده اول مسابقه «پارس‌آرا» تندیس روزبه و ۱۰۰ میلیون تومان (برترین طرح شخصیت سال) و برگزیدگان اول هر رشته یک سکه بهار آزادی جایزه خواهند گرفت.

شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی برای طراحی و توسعه شخصیت، تبیین ظرفیت‌های اقتصادی شخصیت‌های ایرانی-‌اسلامی، شبکه‌سازی متخصصان و مربیان حوزه طراحی شخصیت و توسعه آن، کمک به تأمین و جریان تولید محصولات فرهنگی شخصیت محور، توانمندسازی تخصصی گروه‌های مستعد برای ارائه طرح شخصیت‌ها و تسهیل در مشارکت فکری برای توسعه زنجیره محصولات فرهنگی شخصیت‌محور از جمله اهداف این مسابقه به شمار می‌رود.