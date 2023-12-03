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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

با هدف طراحی و توسعه شخصیت؛

مرحله دوم مسابقه طرح‌های شخصیت ملی پارس آرا آغاز شد

مرحله دوم مسابقه طرح‌های شخصیت ملی پارس آرا آغاز شد

مرحله دوم مسابقه طرح‌های شخصیت ملی پارس آرا با هدف شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی برای طراحی و توسعه شخصیت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقه طرح‌های شخصیت ملی پارس آرا با هدف شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی برای طراحی و توسعه شخصیت آغاز شد که بستری برای شخصیت پردازی کودک و نوجوان و توسعه زنجیره محصولات فرهنگی ایرانی برای کودکان و نوجوانان است.

پارس‌آرا یا مسابقه ملی شخصیت‌پارسی، مسابقه ملی ارائه شخصیت‌ها است که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حوزه هنری کودک و نوجوان و با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار می‌شود.

مهلت شرکت در نخستین دوره مسابقه ملی طراحی و بازارپردازی شخصیت‌های پارسی «پارس‌آرا»، شنبه ۲۰ آبان به اتمام رسید و این مسابقه توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری کودک و نوجوان و نیز جمعی از پیشکسوتان صنایع خلاق، متولیان و نقش‌آفرینان در حوزه شخصیت‌پردازی با حمایت ویژه ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

مسابقه «پارس‌آرا» بستری رقابتی و شفاف برای ارائه طرح‌های شخصیت است. طرح‌های منتخب در فرآیند پارس‌آرا با مشارکت کسب و کارهای فرهنگ‌بنیان موفق به توسعه سبک‌های اقتصادی مبتنی بر بازارپردازی شخصیت‌ها است و از طریق جلب مشارکت‌های فرهنگی و اقتصادی در نمایشگاه پایانی، زمینه توسعه زنجیره محصولات فرهنگی و رسانه‌ای شخصیت‌ها فراهم می‌شود.

نخستین دوره مسابقه ملی طراحی و بازارپردازی شخصیت‌های پارسی «پارس آرا» در رشته‌های پویانمایی، بازی‌های ویدئویی، نشر مکتوب، نشر دیجیتال و سرگرمی‌های فیزیکی برگزار می‌شود.

برگزیده اول مسابقه «پارس‌آرا» تندیس روزبه و ۱۰۰ میلیون تومان (برترین طرح شخصیت سال) و برگزیدگان اول هر رشته یک سکه بهار آزادی جایزه خواهند گرفت.

شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی برای طراحی و توسعه شخصیت، تبیین ظرفیت‌های اقتصادی شخصیت‌های ایرانی-‌اسلامی، شبکه‌سازی متخصصان و مربیان حوزه طراحی شخصیت و توسعه آن، کمک به تأمین و جریان تولید محصولات فرهنگی شخصیت محور، توانمندسازی تخصصی گروه‌های مستعد برای ارائه طرح شخصیت‌ها و تسهیل در مشارکت فکری برای توسعه زنجیره محصولات فرهنگی شخصیت‌محور از جمله اهداف این مسابقه به شمار می‌رود.

کد مطلب 5956539

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