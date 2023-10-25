به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت شرکت در مسابقه ملی پارس آرا تمدید شد. این مسابقه یک بستر رقابتی و شفاف برای ارائه طرح‌های شخصیت است.

طرح‌های منتخب در فرآیند پارس‌آرا با مشارکت کسب‌وکارهای فرهنگ‌بنیان موفق به توسعه مدل‌های اقتصادی مبتنی بر بازارپردازی شخصیت‌ها خواهند شد و از طریق جلب مشارکت‌های فرهنگی و اقتصادی در نمایشگاه پایانی، زمینه توسعه زنجیره محصولات فرهنگی و رسانه‌ای شخصیت‌ها فراهم می‌شود.

علاقه مندان تا بیستم آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت مسابقه به نشانی https://parsara.net و ثبت اطلاعات طرح شخصیت در مسابقه پارس‌آرا شرکت کنند.