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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۲

تا بیستم آبان؛

مهلت شرکت در مسابقه ملی پارس آرا تمدید شد

مهلت شرکت در مسابقه ملی پارس آرا تمدید شد

مهلت شرکت در مسابقه ملی پارس آرا تا بیستم آبان تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت شرکت در مسابقه ملی پارس آرا تمدید شد. این مسابقه یک بستر رقابتی و شفاف برای ارائه طرح‌های شخصیت است.

طرح‌های منتخب در فرآیند پارس‌آرا با مشارکت کسب‌وکارهای فرهنگ‌بنیان موفق به توسعه مدل‌های اقتصادی مبتنی بر بازارپردازی شخصیت‌ها خواهند شد و از طریق جلب مشارکت‌های فرهنگی و اقتصادی در نمایشگاه پایانی، زمینه توسعه زنجیره محصولات فرهنگی و رسانه‌ای شخصیت‌ها فراهم می‌شود.

علاقه مندان تا بیستم آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت مسابقه به نشانی https://parsara.net و ثبت اطلاعات طرح شخصیت در مسابقه پارس‌آرا شرکت کنند.

کد مطلب 5921642

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