به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی میرطاهری دبیر اجرایی مسابقه ملی «پارس آرا» گفت: رویداد فرهنگی مسابقه پارس آرا با هدف ارایه طرحهای شخصیتها و ایدههای برتر در بخش مانوین نمایشگاه اینوتکس، ۱۹ اردیبهشت در پارک فناوری پردیس برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مسابقه ملی پارس آرا به مرحله سوم رسیده است، گفت: در راستای تحقق شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم به گونهای طرحریزی شد که از یک سو طراحان شخصیت، خالقان کاراکتر بتوانند طرح خودشان را برای کسب و کارهای حوزه بازارپردازی ارائه بدهند به نوعی که با همرسانی هر صاحب شخصیت با این کسب و کارهای فرهنگ بنیان بتوانیم یک شریک تجاری برای هر طرح شخصیت با هدف توسعه زنجیرهای از محصولات حول محور هر شخصیت اتفاق بیفتد.
دبیر اجرایی مسابقه ملی «پارس آرا» در ادامه گفت: مرحله سوم پارس آرا در قالب یک نشست تخصصی ارایه میشود که در بستر بخش مانوین نمایشگاه اینوتکس برگزار میشود و در این جلسه صاحبان طرحهای شخصیت در مورد ظرفیتهای شخصیت از حیث اقتصادی، فرهنگی بر روی سبک زندگی فرزندان نسل آینده تولید و خلق شده است، ارائه خودشان را به این کسب و کارها انجام خواهند داد و از بین این طرحها طرحی که ظرفیت بیشتری دارد انتخاب میشود و در پایانای نشست در صورتیکه طرح شخصیت انتخاب شود وارد مرحله بعدی میشود.
میرطاهری گفت: مرحله بعد پویش رسانهای این شخصیت هاست که شبکه پویا در این زمینه به معرفی این شخصیتها میپردازد و در مرحله نهایی برای هر شخصیت در نمایشگاه پایانی غرفهای برپا میشود و به فعالان و تولیدکنندگان فرهنگی و ذینفعان اقتصادی فرهنگ و هنر معرفی میشوند. در اختتامیه نمایشگاه پایانی که به این منظور برگزار میشود، «جایزه روزبه» به برترین طرح شخصیت سال که با رأی مخاطب عمومی، ذینفعان اقتصادی فرهنگ و هنر و فعالان صنایع فرهنگی انتخاب شده است، اعطا میشود.
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