دریافت 9 MB کد مطلب 5956700 https://mehrnews.com/x33DWk ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸ کد مطلب 5956700 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸ فیلم رونمایی از ابتکار ضداسرائیلی مردم فرانسه رونمایی از ابتکار ضداسرائیلی مردم فرانسه در حاشیه راهپیمایی دیروز پاریس را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط موشکباران مناطق مختلف اراضی اشغالی راهپیمایی در خیابانهای شیکاگو؛ نسل کشی در غزه را متوقف کنید انتقال ۲۷۵ شهروند ترکیه و روسیه از غزه به مصر حمله حزب الله با کورنت به نظامیان صهیونیست در بیت هیلل انگلیس پروازهای جاسوسی بر فراز غزه انجام میدهد برچسبها رژیم صهیونیستی فرانسه جنبش ضد صهیونیستی نتانیاهو راهپیمایی جنگ غزه
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