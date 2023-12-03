دریافت 9 MB
کد مطلب 5956700
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸

فیلم رونمایی از ابتکار ضداسرائیلی مردم فرانسه

فیلم رونمایی از ابتکار ضداسرائیلی مردم فرانسه

رونمایی از ابتکار ضداسرائیلی مردم فرانسه در حاشیه راهپیمایی دیروز پاریس را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید