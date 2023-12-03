حمله حزب الله با کورنت به نظامیان صهیونیست در بیت هیلل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع عبری از حمله حزب الله به پایگاه هاردو در مزارع اشغالی شبعا خبر دادند.

این منابع همچنین از حمله حزب الله به بیت هیلل که فاصله بیشتری با مرز لبنان دارد، اشاره کردند.

منابع مذکور از زخمی شدن ۴ نظامی صهیونیست بر اثر شلیک موشک حزب الله خبر دادند.

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنگ افزار نظامیان صهیونیست در پایگاه بیت هیلل را با موشک هدایت شونده هدف قرار دادیم که بر اثر آن شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند.

همزمان سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که زخمی شدگان در بیت هیلل از نظامیان اسرائیلی هستند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین در بیانیه دیگری از هدف قرار دادن مراکز زبدین و الرادار و رویسات العلم در مزارع اشغالی شبعا با سلاح مناسب خبر داد.