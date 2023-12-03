به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، انگلیس پروازهای جاسوسی را بر فراز نوار غزه به بهانه یافتن اسیران نزد حماس آغاز می کند.

مقامات انگلیسی در این خصوص اعلام کردند: پهپادهای بدون سرنشین پروازهای جاسوسی را برای بازگرداندن اسرای نزد حماس انجام خواهند داد.

بر اساس اعلام این رسانه، ارتش رژیم صهیونیستی جمعه گذشته اعلام کرد که بمباران غزه را ازسرمی گیرد. ازسرگیری درگیری ها امیدها برای آزادی حدود ۱۳۰ اسیر صهیونیست نزد حماس را کاهش داده است.

انگلیس تاکنون تایید نکرده است که چه تعداد از اتباع صهیونیست این کشور در بازداشت حماس هستند. لندن همچنین اعلام نکرده است که چه زمانی پروازهای جاسوسی خود بر فراز غزه را آغاز خواهد کرد؛ اما مدعی شده که پهپادها غیرمسلح بوده و تنها بر تلاش‌ ها برای یافتن اسرا متمرکز خواهد بود!

«ویکتوریا اتکینز» (Victoria Atkins) از مقام‌ های دولت انگلیس در این ارتباط ادعا کرد که هواپیماهای مورد استفاده، پهپادهای غیرمسلح هستند!